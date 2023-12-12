С интернетом и теплом: Одесса и область готовы к блэкаутам

Основная нагрузка — на Одессу

В апреле 2023 года, когда отключения электричества в Одессе прекратились, большинство «Пунктів незламності» перевели в «спящий» режим. Открыть их обещали, если электроснабжения в городе не будет больше суток. Экстремальная ситуация не заставила себя ждать. Снежный буран в последних числах ноября оборвал провода — люди остались без электричества, а многие еще и без отопления. 104 «Пункти незламності» открыли в экстренном порядке.

11 из них обустроили в территориальных подразделениях полиции. Они работают круглосуточно, но если помощь понадобится во время комендантского часа, правоохранители советуют звонить на номер 102.

Еще 55 пунктов развернули на базах пожарноспасательных частей Государственной службы чрезвычайных ситуаций по всей области. Здесь, по информации пресс-службы ведомства, даже оборудованы специальные уголки для детей, где можно почитать и порисовать. А для мам с малышами установлены пеленальные столики.

В мэрии сообщают, что к открытию уже готовы 425 пунктов. А всего их в области — 812, как и в прошлом году. По информации директора департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергея Готко, они будут развернуты на базе объектов государственной и коммунальной собственности, ГСЧС, Национальной полиции и объектов ответственного бизнеса.

— Число пунктов рассчитано по количеству жителей на той или иной территории, — объясняет Сергей Готко. — Основная нагрузка — на Одессу, на так называемые спальные районы.

С интернетом и котлами

В прошлом году для многих «Пункт незламності» стал продолжением и дома, и офиса. Конечно, если он был оснащен всем необходимым. Однако стабильный интернет был далеко не везде. К нынешней зиме ситуацию обещают исправить.

— В этом году интернет в приоритете. Ведь многие учатся онлайн или пользуются интернетом для работы, — отмечает директор департамента по гражданской защите. — Учитывая эту проблему, уже начиная с лета в «Пункти незламності» было проведено оптоволокно.

Там, где оптоволоконную сеть провести невозможно, власти обещают установить терминалы Starlink.

— В некоторых пунктах они уже есть. Но мы должны понимать, что существуют технические проблемы их использования, — предупреждает Сергей Готко. — В первую очередь, это трафик. Подключалось большое количество людей, и терминалы переставали работать в штатном режиме. Как показал опыт, оптоволокно все же лучше. Но некоторый резерв «старлинков» у нас есть. И в случае необходимости он будет использован.

Также, по словам чиновника, в области учли недостатки оснащения «Пунктів незламності», причиной которых в прошлом году стала неразбериха и отсутствие законодательного регулирования в самом начале блэкаутов. Но в последующем в Постановлении Кабмина была прописана методология обустройства пунктов и приведен перечень того, что должно в них находиться.

Во-первых, это генераторы разной мощности. И в Одессе, уверяют в мэрии, обеспеченность ими составляет 100%.

Во-вторых, печи булерьян. Это металлические жаропрочные конструкции, способные обогревать разные площади. Такая печь не занимает много места. В быту ее нередко используют вместо камина — она экологична и бюджетна.

Также «Пункти незламності» могут быть оснащены тепловыми пушками, которые нагнетают горячий воздух, и твердотопливными котлами. По информации Сергея Готко, такое оборудование тоже закуплено.

Стратегический запас и палатки на улицах

Сейчас в «Пунктах незламності» проводится проверка противопожарной безопасности, а также обеспеченности горючим и всем необходимым для приема посетителей. В зависимости от того, сколько человек готов вместить пункт, рассчитывается количество аптечек, запас еды, питьевой и технической воды.

Кроме стационарных пунктов (при школах, ЖКС, супермаркетах), как и в прошлом году, будут развернуты мобильные «Пункти незламності» в больших палатках на несколько сотен человек одновременно. В частности, на Куликовом поле.

— Планируем также установить такие палатки на Старосенной площади — около вокзала, в Хаджибейском районе — около железнодорожной станции, и в Киевском. Дополнительно есть еще специально приспособленные автомобили — на случай необходимости развернуть «Пункт незламності» на трассе. Там тоже есть и генераторы, и тепло, и еда, — прокомментировал Сергей Готко.

Несмотря на готовность области оперативно развернуть сеть «Пунктов незламності» и даже увеличить их количество, все же важно держать гаджеты заряженными и иметь под рукой повербанки, фонарики и запас продуктов, не требующих приготовления, — чтобы блэкаут не застал вас врасплох.

Читайте также:



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів