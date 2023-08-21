Энергонезависимый интернет: что нужно для его подключения и бесперебойной работы

GPON (англ. Gigabit Passive Optical Network) — современная, быстро набирающая популярность технология проводного подключения к Интернету. В Украине она доказала свою эффективность во время блекаутов зимой 2022-2023 годов и ожидаемо на неё растет спрос в связи с предстоящей зимой 2024 года.

Все больше Интернет-провайдеры в Одессе предлагают эту технологию своим абонентам.

Для передачи данных технология GPON вместо медных проводов использует оптическое волокно, по которому передаются световые сигналы. Оптоволоконный кабель состоит из тонкой стеклянной нити, защищенной прочной оплеткой. В отличие от электрических сигналов, световые импульсы могут передаваться на более дальние расстояния без потери качества.

Как работает технология GPON

Схема подключения GPON

На изображении выше показана схема прокладки кабельной сети по технологии PON/GPON. Кабель от центрального сервера прокладывается в специальных каналах и тянется по всему населенному пункту. В месте, где нужно сделать ответвление на условный дом с абонентами ставится специальный разветвитель, от которого оптический кабель протягивается сразу в квартиру абонента и подключается к абонентскому терминалу. На абонентском устройстве световой импульс конвертируется в понятный для домашнего роутера сигнал.

Энергонезависимость данной схемы заключается в отсутствии промежуточных усилителей сигнала, которым необходимо дополнительное электропитание.

Т.е. в сети GPON независимо от наличия электричества всегда присутствует подключение к сети Интернет, так как абонент напрямую связан с узлом провайдера, на котором приняты все меры для бесперебойной работы. Абоненту остается лишь обеспечить источник питания для своего терминала. Это возможно с помощью доступных и не очень дорогих повербанков.

Что нужно для подключения GPON

Способ 1: базовый абонентский терминал (медиаконвертер)

Абонентский терминал GPON

Для подключения оптоволоконного кабеля на стороне абонента должен быть специальный абонентский терминал. Это небольшое устройство, куда подключается коннектор оптоволокна и выводится провод витой пары с привычным всем коннектором rJ45.

Обычно интернет-провайдер дает такой терминал бесплатно. От этого терминала кабель уже может подключаться в домашний роутер или напрямую в компьютер.

Питание терминала 12 вольт. Питание роутера обычно также 12 В, но есть исключения – 9 В или 24 В. На это надо обратить внимание.

Способ 2: роутер с оптическим портом

Абонентский GPON терминал c функцией роутера

Это пример абонентского терминала с функцией домашнего роутера. Кабель сети GPON подключается в порт с надписью PON и больше ничего не нужно. В этом случае только одно устройство требует питания в 12 В.

Сравнение GPON с подключением по витой паре

Интернет-кабели в многоквартирном доме

Все мы неоднократно видели в подъездах многоквартирных домов километры белых проводов, которые тянутся откуда-то с «крыши» и заходят в квартиры. Это те самые кабели витой пары для интернета.

Максимальная длина такого кабеля не должна превышать 100 метров. В противном случае подключение к сети интернет будет нестабильным. Возможны отключения, потери соединения и многое другое.

Поэтому в каждом подъезде многоквартирного дома на «крыше» провайдер устанавливает специальное промежуточное устройство — свитч. Это аналог домашнего роутера, но значительно крупнее и с более расширенными возможностями. К нему приходит кабель от провайдера и дальше уже раскидывается по квартирам.

Пример подключения абонентов через свитч

Свитчи работают от электрической сети в доме и связаны с другими домами. Провайдер не тянет отдельный кабель на каждый дом — он подключает его от ближайшего такого устройства на соседнем доме.

Вот здесь и проявляется главный недостаток технологии подключения по витой паре — зависимость от электричества. Каждый такой свитч в каждом подъезде нужно запитать от местной электросети, и, если где-то на промежуточном устройстве отключается электричество — абоненты в соседних домах остаются без интернета.

Ключевые преимущества технологии GPON

прямая линия от провайдера к абоненту без промежуточных устройств;

высокая скорость передачи данных до гигабита в секунду;

стабильное интернет-соединение с минимальным уровнем задержек, что критически важно для онлайн-игр и видеозвонков;

высокая устойчивость к помехам различного вида.