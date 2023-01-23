«Пункты Несокрушимости» в Одесской области снабдят терминалами Starlink

Одесская область одной из первых получила партию терминалов Starlink – их планируется установить в «Пунктах Несокрушимости».

Как сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации, 55 Starlink область получила из Польши. Их распределят между районами и громадами области, чтобы во время возможных блэкаутов жители Одесчины могли воспользоваться качественным интернетом или связаться с родными, в частности, в «Пунктах Несокрушимости».

Также благодаря терминалам Starlink Одесская ОВА планирует обеспечить работу важнейших объектов критической инфраструктуры региона.

Как сообщала «Одесская жизнь», 20 января в Одессе открыли пять «Пунктов несокрушимости» на конечных остановках электротранспорта.

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Фото с Facebook-страницы Одесской ОВА