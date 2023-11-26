Блекауты и мобильная связь: готовы ли к ним «Киевстар», «Лайфселл» и «Водафон»

«Запас прочности» для операторов

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины «Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения». Согласно документу, все операторы мобильных сетей обязаны обеспечить непрерывность предоставления услуг своим абонентам в течение трех суток. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), определила такие критерии готовности к возможным отключениям электричества:

количество электрогенераторов для обеспечения связью объектов критической инфраструктуры;

уровень обеспечения горюче-смазочными материалами для источников резервного электропитания;

количество автономных источников питания и резервирование их работы по объектам;

готовность операторов немедленно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы.

НКЭК провела восемь проверок готовности к блэкаутам трех ведущих украинских мобильных операторов: «Киевстар», «Лайфселл» и «Водафон». Оказалось, что ни один из них к отключениям электричества не готов. Причем среди наиболее проблемных регионов — Одесская область, где комиссия не обнаружила источников бесперебойного питания на 46 базовых станциях «Водафон», 30 станциях «Лайфселл» и одной «Киевстар». При том что с осени прошлого года все операторы повысили тарифы, мотивируя это, в частности, подготовкой к вероятным ракетным ударам рф по энергообъектам.

В сентябре НКЭК обязала всех операторов устранить недостатки. И уже в ноябре они заявляют, что беспокоиться из-за отсутствия связи во время отключений электричества их абонентам не стоит.

«Киевстар»: шесть часов без электричества

23 ноября 2022 года, на пике ракетных атак, не работало более 60% сети «Киевстар». В целом на протяжении месяца из-за веерных отключений не функционировало 10-20% сети. Через год после масштабных сбоев, по информации пресс-службы компании, «Киевстар» использует в четыре раза больше стационарных и мобильных дизель-генераторов, чем в прошлом году. Часть из них подключены другими коммерческими компаниями, благодаря чему все ключевые точки сети имеют резервное питание.

Кроме того, базовые станции за год были дополнительно оснащены 80 тысячами аккумуляторов, которые могут четыре-шесть часов работать без внешнего электропитания. И до конца декабря компания планирует оснастить станции еще 30 тысячами таких же.

Работать это будет так: если произойдет частичное отключение, то качество сигнала не изменится вообще, а если массовый и длительный блэкаут, то для сохранения связи и интернета будут задействованы мощности всех трех операторов.

«Лайфселл»: литиевые батареи и мобильные генераторы

Оператор «Лайфселл» также заявляет о своей гораздо большей — по сравнению с прошлым годом — готовности к возможным отключениям света. Хотя бесперебойную работу всей сети во время длительных блэкаутов гарантировать все же не может.

Вместе с тем, информируют в пресс-службе «Лайфселл», в текущем году компания установила на своих технологических площадках тысячи литиевых батарей, которые позволят поддерживать работу базовых станций в течение двух-четырех часов при отсутствии стационарного питания. А после истощения батарей «Лайфселл» может задействовать еще более 800 стационарных, мобильных и партнерских генераторов, которые дадут возможность сохранить доступ к связи и интернету.

«Водафон»: передвижные станции и «зеленая» энергетика

Как и другие операторы, «Водафон» закупил новые аккумуляторные батареи. Они приспособлены к сложным условиям эксплуатации, менее чувствительны к перепадам напряжения, а скорость их зарядки в 2,5-3 раза выше.

В компании утверждают, что автономным резервным питанием оснащены 100% площадок, на которых расположены базовые станции. Эти батареи могут поддерживать работу без основного питания до четырех-пяти часов.

По информации пресс-службы «Водафон», компания почти в четыре раза увеличила количество станций, работающих с использованием дизельных генераторов, и подготовила еще 522 мобильных генератора, создав резерв дизельного топлива и бензина. Кроме того, на некоторых объектах уже используются альтернативные источники энергии — солнечные электростанции и микротурбинные генераторы.

Также у «Водафона» есть 27 полностью укомплектованных мобильных базовых станций. Их, в частности, использовали при возобновлении работы сети на оккупированных территориях.



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