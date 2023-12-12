З інтернетом і теплом: Одеса та область готові до блекаутів

Основне навантаження — на Одесу

У квітні 2023 року, коли відключення електрики в Одесі припинилися, більшість «Пунктів незламності» перевели в «сплячий» режим. Відкрити їх обіцяли, якщо електропостачання в місті не буде понад добу. Екстремальна ситуація не змусила себе чекати. Сніжна хуртовина в останніх числах листопада обірвав дроти — люди залишилися без електрики, а багато хто ще й без опалення. 104 «Пункти незламності» відкрили в екстреному порядку.

11 із них облаштували в територіальних підрозділах поліції. Вони працюють цілодобово, але якщо допомога знадобиться під час комендантської години, правоохоронці радять телефонувати на номер 102.

Ще 55 пунктів розгорнули на базах пожежно-рятувальних частин Державної служби надзвичайних ситуацій по всій області. Тут, за інформацією пресслужби відомства, навіть обладнано спеціальні куточки для дітей, де можна почитати та помалювати. А для матусь із малюками встановлено сповивальні столики.

У мерії повідомляють, що до відкриття вже готові 425 пунктів. А всього їх в області — 812, як і минулого року. За інформацією директора департаменту з цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОДА Сергія Готка, їх буде розгорнуто на базі об’єктів державної та комунальної власності, ДСНС, Національної поліції та об’єктів відповідального бізнесу.

— Число пунктів розраховане за кількістю жителів на тій чи іншій території, — пояснює Сергій Готко. — Основне навантаження — на Одесу, на так звані спальні райони.

З інтернетом і котлами

Минулого року для багатьох «Пункт незламності» став продовженням і дому, і офісу. Звісно, якщо він був оснащений усім необхідним. Однак стабільний інтернет був далеко не скрізь. До нинішньої зими ситуацію обіцяють виправити.

— Цього року інтернет у пріоритеті. Адже багато хто навчається онлайн або користується інтернетом для роботи, — зазначає директор департаменту з цивільного захисту. — З огляду на цю проблему, вже починаючи з літа в «Пункти незламності» було проведено оптоволокно.

Там, де оптоволоконну мережу провести неможливо, влада обіцяє встановити термінали Starlink.

— У деяких пунктах вони вже є. Але ми маємо розуміти, що існують технічні проблеми їх використання, — попереджає Сергій Готко. — Насамперед, це трафік. Підключалася велика кількість людей, і термінали переставали працювати в штатному режимі. Як показав досвід, оптоволокно все ж краще. Але певний резерв «старлінків» у нас є. І в разі потреби його буде використано.

Також, за словами чиновника, в області врахували недоліки оснащення «Пунктів незламності», причиною яких торік стала плутанина та відсутність законодавчого регулювання на самому початку блекаутів. Але надалі в Постанові Кабміну було прописано методологію облаштування пунктів і наведено перелік того, що має в них знаходитися.

По-перше, це генератори різної потужності. І в Одесі, запевняють у мерії, забезпеченість ними становить 100%.

По-друге, печі булерьян. Це металеві жароміцні конструкції, здатні обігрівати різні площі. Така піч не займає багато місця. У побуті її нерідко використовують замість каміна — вона екологічна і бюджетна.

Також «Пункти незламності» можуть бути оснащені тепловими гарматами, які нагнітають гаряче повітря, і твердопаливними котлами. За інформацією Сергія Готка, таке обладнання теж закуплено.

Стратегічний запас і намети на вулицях

Наразі в «Пунктах незламності» проводять перевірку протипожежної безпеки, а також забезпеченості пальним і всім необхідним для приймання відвідувачів. Залежно від того, скільки людей готовий вмістити пункт, розраховується кількість аптечок, запас їжі, питної та технічної води.

Крім стаціонарних пунктів (при школах, ЖКС, супермаркетах), як і торік, будуть розгорнуті мобільні «Пункти незламності» у великих наметах на кілька сотень людей одночасно. Зокрема, на Куликовому полі.

— Плануємо також встановити такі намети на Старосінній площі — біля вокзалу, у Хаджибейському районі — біля залізничної станції, і в Київському. Додатково є ще спеціально пристосовані автомобілі — на випадок необхідності розгорнути «Пункт незламності» на трасі. Там теж є і генератори, і тепло, і їжа, — прокоментував Сергій Готко.

Попри готовність області оперативно розгорнути мережу «Пунктів незламності» та навіть збільшити їхню кількість, усе ж таки важливо тримати ґаджети зарядженими та мати під рукою павербанки, ліхтарики й запас продуктів, які не потребують приготування, — щоб блекаут не застав вас зненацька.

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