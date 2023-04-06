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Одесские «Пункты несокрушимости» перевели в «спящий» режим

Одесские «Пункты несокрушимости» перевели в «спящий» режим

В связи с улучшением погодных условий и стабилизацией ситуации с электроснабжением большую часть «Пунктов несокрушимости» («Пунктiв незламностi») Одесского района перевели в «спящий» режим.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской районной военной администрации (РВА).

По словам начальника отдела по вопросам гражданской защиты населения, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской РВА Сергея Афанасьева, сейчас на территории района функционируют только 23 «Пункта Несокрушимости», из которых 21 находится в Одессе и два – в поселке Авангард.

«Одновременно с этим 340 находятся в «спящем» режиме и в случае срочной необходимости они все снова будут открыты в общинах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света больше 24 часов, тогда они и возобновят свою работу», – отметил Афанасьев.

Расположение функционирующих Пунктов Несокрушимости можно посмотреть по ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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