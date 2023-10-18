«Пункти незламності» в Одесской области: как их усовершенствовали за год

Об этом рассказал во время брифинга Сергей Готко, директор департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской ОВА.

По словам главы департамента с количеством «пунктів незламності» определились еще в прошлом году. В этом году их количество решили не изменять. 812 «пунктов» организуются на базе ГСЧС, полиции, объектов государственной собственности, коммунальных предприятий и ответственного бизнеса.

Также Сергей Готко рассказал, что через год «пункти незламності» присоединили к Минцифре. Также сейчас прорабатывается вопрос размещения информации в «Дії».

То есть, люди смогут видеть в электронном формате исчерпывающие данные и даже ставить оценку. Прежде всего, можно будет увидеть их количество, кто ответственен, сколько «пункт» может принять людей и соответствует ли он всем параметрам, —

рассказал директор департамента.

Помимо всей проделанной работы, с 1 сентября начались проверки готовности «пунктів незламності»: проверяется их оснащение и графики работы. В тестовом режиме на базе ГСЧС работает 21 «пункт», все остальные практические готовы к открытию, сообщил чиновник.

Также он пояснил, что основным показателем для открытия «пунктов» станет понижение температуры и отсутствие электроснабжения.

Хочу заметить, что все «пункти незламності» готовы, может у 3 или 4% нет той материальной оснастки, которая необходима, но в ближайшее время это устранится. Почти на 97% все 812 «пунктів незламності» готовы. Они в основном размещены в Одессе и Одесском районе», —

рассказал Сергей Готко.

Также он отметил, что недостатки, присутствовавшие в прошлом году в «пунктах незламності», устраняются. Из 812 «пунктів незламності» 791 снабжены собственными генераторами. В Одессе обеспеченность составляет 100%. Только 8 «пунктов» не обеспечены сетью Интернет. Но все эти недостатки планируется устранить до 1 ноября.

В прошлом году была проблема с булерьянами, не всюду они были. В настоящее время у 812 «пунктах незламності» отсутствуют лишь 34 единицы.

Печь булерьян – это металлическая жаропрочная конструкция, способная обогреть площади разных размеров. Само по себе устройство не занимает много места, играя роль печи или камина в быту. Однако ключевым преимуществом является экологичность и экономичность устройства.

Также Сергей Готко отметил, что если будет понижение температуры, то «пункти незламності» будут работать постоянно. Для этого определятся с графиком и при необходимости, режим работы заведения может быть продлен.

Напомним, в прошлом году, когда страна-террорист хотела погрузить нас во тьму, нас это сделало только более устойчивым. Не только бизнес стал центром тепла и света, но и культурные места Одессы, такие как Одесская национальная научная библиотека.

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