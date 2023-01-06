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Как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

Как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

При длительном отключении электроэнергии в «Пунктах незламності» можно погреться, зарядить мобильный телефон, выпить чаю. Такие пункты организовывают и в государственных учреждениях, и в частных – торговых сетях, кафе и других.

При этом не везде условия были равнозначными. Кабинет Министров утвердил общие правила.

К примеру, в «Пунктах незламності» обязательно должны быть средства:

  • автономной генерации электроэнергии (генераторы, удлинители в количестве, достаточном для одновременной зарядки не менее 50 мобильных устройств);
  • освещения и автономного отопления (печи, конвекторы, обогреватели и т.п.);
  • доступа в интернет и связь (стационарная или мобильная рация).

Кроме того, пункты предусматривают наличие аптечки, средств пожаротушения.

В «Пунктах незламності» также могут обустраиваться зоны для хранения продуктов питания и питьевой воды (для приготовления и приема пищи – по возможности). А также должны быть места для размещения маломобильных лиц и женщин с детьми.

Ранее сообщалось, что «Пункти незламності» будут работать по единым стандартам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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