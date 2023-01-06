Как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

В одесских школах массово организуют пункты несокрушимости (78 адресов) В условиях военного положения в целях поддержки населения во время зимнего периода создаются «Пункты несокрушимости». Это специально оборудованные помещения, где можно согреться, зарядить свои гаджеты, выпить теплый напиток. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе открыли новые пункты обогрева? В Одессе открыли четыре дополнительных пункта обогрева. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам Работа всех «Пунктів незламності» в Украине будет унифицирована, и жители получат доступ к одинаковому набору услуг. Такое решение утвердили в правительстве. ПОДРОБНЕЕ