Как должны быть обустроены «Пункти незламності»?

При длительном отключении электроэнергии в «Пунктах незламності» можно погреться, зарядить мобильный телефон, выпить чаю. Такие пункты организовывают и в государственных учреждениях, и в частных – торговых сетях, кафе и других.
При этом не везде условия были равнозначными. Кабинет Министров утвердил общие правила.
К примеру, в «Пунктах незламності» обязательно должны быть средства:
- автономной генерации электроэнергии (генераторы, удлинители в количестве, достаточном для одновременной зарядки не менее 50 мобильных устройств);
- освещения и автономного отопления (печи, конвекторы, обогреватели и т.п.);
- доступа в интернет и связь (стационарная или мобильная рация).
Кроме того, пункты предусматривают наличие аптечки, средств пожаротушения.
В «Пунктах незламності» также могут обустраиваться зоны для хранения продуктов питания и питьевой воды (для приготовления и приема пищи – по возможности). А также должны быть места для размещения маломобильных лиц и женщин с детьми.
Ранее сообщалось, что «Пункти незламності» будут работать по единым стандартам.