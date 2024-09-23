Что происходило в Одессе на прошлой неделе: новинка в Пассаже, удивительные витрины и сентябрьская красота (фоторепортаж)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 16 по 22 сентября?
16 сентября
Одесские аптеки удивляют необычной рекламой:
17 сентября
Сентябрьские мотивы в Греческом парке:
18 сентября
А вы уже побывали в Фотокабе в одесском Пассаже?
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19 сентября
Манекена Жору на Новом базаре называют «наш красавчик» и уже собираются приодеть его во что-то тепленькое.
20 сентября
На одесских рынках уже давно осознали: реклама – это главное!
21 сентября
На одесском рынке: кому арбузик?! Последний!.. Самый вкусный!..
22 сентября
На ярмарке «Амальгама»: учимся создавать самые красивые букеты.
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