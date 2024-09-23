Новости Одессы и Одесской области

Что происходило в Одессе на прошлой неделе: новинка в Пассаже, удивительные витрины и сентябрьская красота (фоторепортаж)

Что происходило в Одессе на прошлой неделе: новинка в Пассаже, удивительные витрины и сентябрьская красота (фоторепортаж)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 16 по 22 сентября?

16 сентября

Одесские аптеки удивляют необычной рекламой:

Фото дня: необычная реклама аптеки

17 сентября

Сентябрьские мотивы в Греческом парке:

Фото дня: в Греческом парке

18 сентября

А вы уже побывали в Фотокабе в одесском Пассаже?

Фото дня: фотокаб в Пассаже

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

19 сентября

Манекена Жору на Новом базаре называют «наш красавчик» и уже собираются приодеть его во что-то тепленькое.

Фото дня: манекен Жора

20 сентября

На одесских рынках уже давно осознали: реклама – это главное!

Фото дня: реклама на рынке

21 сентября

На одесском рынке: кому арбузик?! Последний!.. Самый вкусный!..

Фото дня: последний арбуз

22 сентября

На ярмарке «Амальгама»: учимся создавать самые красивые букеты.

Фестиваль-ярмарка «Амальгама» в Одессе, флористы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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