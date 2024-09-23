Новини Одеси та Одеської області

Що відбувалося в Одесі минулого тижня: новинка в Пасажі, дивні вітрини та вереснева краса (фоторепортаж)

Що відбувалося в Одесі минулого тижня: новинка в Пасажі, дивні вітрини та вереснева краса (фоторепортаж)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 16 по 22 вересня?

16 вересня

Одеські аптеки вражають незвичною рекламою:

Фото дня: необычная реклама аптеки

17 вересня

Вересневі мотиви у Грецькому парку:

Фото дня: в Греческом парке

18 вересня

А ви вже завітали до Фотокабу в одеському Пасажі?

Фото дня: фотокаб в Пассаже

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19 вересня

Манекена Жору на Новому базарі називають «наш красень» та вже збираються одягти його у щось тепленьке.

Фото дня: манекен Жора

20 вересня

На одеських ринках вже давно зрозуміли: реклама – це головне!

Фото дня: реклама на рынке

21 вересня

На одеському ринку: кому кавунчик?! Останній!.. Найсмачніший!..

Фото дня: последний арбуз

22 вересня

На ярмарку «Амальгама»: вчимось створювати найкрасивіші букети.

Фестиваль-ярмарка «Амальгама» в Одессе, флористы

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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