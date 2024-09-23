Що відбувалося в Одесі минулого тижня: новинка в Пасажі, дивні вітрини та вереснева краса (фоторепортаж)

Прогулянка тихим одеським центром після недільної зливи (фоторепортаж) Тихий одеський центр після дощичку у неділю… Хоча ж який там дощик?! Це ж справжня злива! А точніше – потоп!!! Та все ж таки закінчився!.. Люди вийшли на вулиці, хто у справах, хтось – просто подихати, хтось насолодитись після «дощичку». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі на Балківській потонули авто і трамваї (фоторепортаж) Сьогодні, у недільний день, 15 вересня 2024 року, в Одесі повністю справдилися несприятливі прогнози синоптиків, які пообіцяли нам «мокрий» вихідний… І справді: за попередніми прогнозами, за сьогоднішній за ранок у місті випала майже півмісячна норма опадів. Низка вулиць виявилися затопленими. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ