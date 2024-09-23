Що відбувалося в Одесі минулого тижня: новинка в Пасажі, дивні вітрини та вереснева краса (фоторепортаж)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 16 по 22 вересня?
16 вересня
Одеські аптеки вражають незвичною рекламою:
17 вересня
Вересневі мотиви у Грецькому парку:
18 вересня
А ви вже завітали до Фотокабу в одеському Пасажі?
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19 вересня
Манекена Жору на Новому базарі називають «наш красень» та вже збираються одягти його у щось тепленьке.
20 вересня
На одеських ринках вже давно зрозуміли: реклама – це головне!
21 вересня
На одеському ринку: кому кавунчик?! Останній!.. Найсмачніший!..
22 вересня
На ярмарку «Амальгама»: вчимось створювати найкрасивіші букети.
Фото авторки