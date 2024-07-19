Старый одесский Новый базар: июльский колорит и настроение «феншуйного места»

― Вы не замерзли? Кажется, сегодня не сорок, а чуть поменьше…

― Так, света нет, воды нет… Вот пришел на Новый, чтобы хоть людей увидеть. Иначе можно сойти с ума…

Да, мы сегодня не о ценах на Новом, а о настроении и атмосфере базара. Потому что, кажется, все здесь создано так, чтобы сделать вам хоть что-то приятное.

― Слушай, это манекен или… не манекен? ― спрашивает женщина, глядя на даму в шляпке.

«Манекен» на Новом ― редкость, потому что все эти арт-объекты, красующиеся в «непродуктовых» рядах ― это чуть ли не произведения искусства. Их нужно увидеть «другим глазом» – и улыбки вам гарантированы.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что Новый базар ― это еще и немного «галерея». Время от времени она пополняется новыми экспонатами.

И дело здесь не только в рекламе. Так здесь принято. Потому что Новый, напомним, ― это всегда еще немного отдых, парк и просто место для прогулок. Это совсем иной колорит, никак не «Привозный»…

Котики здесь царствуют, никогда не пробегают, потому что знают: их никто не обидит. Обойдут, полюбуются, еще и сфотографируют по дороге. Так зачем же бегать, если можно разлечься, где угодно?

А эти маленькие кафе на Новом!.. Это же целый мир! Своеобразный и неповторимый! Здесь тихо разговаривают «о главном», делятся новостями, жалуются на жизнь, приходят со своей едой и даже… играют в шахматы.

Удивительно, но Новый все больше становится каким-то неповторимым рынком-базаром с зонами отдыха, выставочными залами и всем остальным, где можно просто посидеть. Даже если очень жарко, вам здесь устроят искусственную тень…

И еще… Здесь часто здороваются друг с другом. Старый-старый Новый базар давно стал не просто рынком, но и местом встреч, общения…

Как говорит моя знакомая: «Пойду на Новый, надо же отвлекаться от проблем и плохих новостей! Феншуйное место!»…