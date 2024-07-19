Старый одесский Новый базар: июльский колорит и настроение «феншуйного места»

Старый одесский Новый базар: июльский колорит и настроение «феншуйного места»

Обычный день на военном положении в жаркой июльской Одессе. На старом Новом базаре (или рынке ― кому как) тоже все как обычно. Людей немного, тишина (тоже привычная) всегда немного удивляет. Люди покупают необходимое, шутят. О, эти шутки во время войны!

― Вы не замерзли? Кажется, сегодня не сорок, а чуть поменьше… 

― Так, света нет, воды нет… Вот пришел на Новый, чтобы хоть людей увидеть. Иначе можно сойти с ума… 

Да, мы сегодня не о ценах на Новом, а о настроении и атмосфере базара. Потому что, кажется, все здесь создано так, чтобы сделать вам хоть что-то приятное. 

― Слушай, это манекен или… не манекен? ― спрашивает женщина, глядя на даму в шляпке. 

«Манекен» на Новом ― редкость, потому что все эти арт-объекты, красующиеся в «непродуктовых» рядах ― это чуть ли не произведения искусства. Их нужно увидеть «другим глазом» – и улыбки вам гарантированы. 

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что Новый базар ― это еще и немного «галерея». Время от времени она пополняется новыми экспонатами. 

И дело здесь не только в рекламе. Так здесь принято. Потому что Новый, напомним, ― это всегда еще немного отдых, парк и просто место для прогулок. Это совсем иной колорит, никак не «Привозный»… 

Котики здесь царствуют, никогда не пробегают, потому что знают: их никто не обидит. Обойдут, полюбуются, еще  и сфотографируют по дороге. Так зачем же бегать, если можно разлечься, где угодно?

новыйбазар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар
новий базар

А эти маленькие кафе на Новом!.. Это же целый мир! Своеобразный и неповторимый! Здесь тихо разговаривают «о главном», делятся новостями, жалуются на жизнь, приходят со своей едой и даже… играют в шахматы. 

Удивительно, но Новый все больше становится каким-то неповторимым рынком-базаром с зонами отдыха, выставочными залами и всем остальным, где можно просто посидеть. Даже если очень жарко, вам здесь устроят искусственную тень… 

И еще… Здесь часто здороваются друг с другом. Старый-старый Новый базар давно стал не просто рынком, но и местом встреч, общения… 

Как говорит моя знакомая: «Пойду на Новый, надо же отвлекаться от проблем и плохих новостей! Феншуйное место!»… 

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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