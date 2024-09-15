В одесском Пассаже появилась необычная кабинка

Это что-то из далекого прошлого: вы заходите в кабинку, платите деньги и… фотографируетесь. Четыре снимка – 150 гривен.

– Зачем эта штука? Сейчас у каждого есть мобильник – и делай себе снимки сколько угодно, а тут еще и 150 гривен надо заплатить, – услышала я «впечатление» от прохожего, который вчитывался рядом со мной «в условия работы» новенькой кабинки.

Ну, не знаю… На кабинке можно увидеть лица счастливых людей, которые посетили это новшество и получили свои фото (кстати, мобильник их «не выдает»).

Так что если кто-нибудь туда наведывается, то, оказывается, кому-то это нужно.

Когда-то очень давно подобную «штучку» я увидела в Киеве и, конечно, воспользовалась… Сегодня эта «штучка» установлена в нашем Пассаже, неподалеку от выхода на улицу Преображенскую.

Кстати, на входе в Fotokab можно прочитать, что это не просто фотокабинка, а «место, где ваши самые яркие моменты становятся вечными…». Вот так!

Как все это выглядит, смотрите на наших фото.

Фото автора