Новости Одессы и Одесской области

Что нового появилось в одесском Греческом парке (фоторепортаж)

Что нового появилось в одесском Греческом парке (фоторепортаж)

Одесский Греческий парк… Да, в нем сейчас – настоящая красота и уют. Недавно здесь рядом с детской площадкой появилось новое укрытие с обнадеживающими надписями. А вот если приподнять голову, то на подпорной стене можно увидеть… нечто. Потому что не так-то просто разобраться, что же оно такое.

Греческий парк был закрыт с начала полномасштабного вторжения. Его открыли для посетителей в апреле этого года.

Одесский Греческий парк, лестница
Одесский Греческий парк, деревья
Одесский Греческий парк
Одесский Греческий парк, Эдем
Одесский Греческий парк, скульптура
Одесский Греческий парк, скамейка
Одесский Греческий парк, райское дерево

Фонтан, скульптуры, скамейки… Цветы и деревья… Кажется, настоящий райский уголок. Но не забываем: война… Так что недавно здесь появилось и современное укрытие.

Мы побывали в парке в то время, когда было тихо: воздушная тревога не звучала. Но в укрытие все равно можно было попасть. Открыли дверь и увидели: в нем есть скамейки для сидения. Внешне оно выглядит как часовня, но надпись «Укрытие» напоминает: это сооружение для того, чтобы скрыться во время воздушной тревоги.

Одесский Греческий парк, укрытие
Одесский Греческий парк, внутри укрытия
Одесский Греческий парк, в укрытии
Одесский Греческий парк, укрытие, надпись

Вот такая новость… А вот если поднять голову и присмотреться внимательно, можно разглядеть «старость» – давний барельеф Горького, хотя догадаться, кто это такой, как видите, не так уж и просто.

Каким таким чудом он все еще «украшает» старые склоны под Приморским бульваром, даже догадаться трудно…

Одесский Греческий парк, барельеф
Одесский Греческий парк, стена
Одесский Греческий парк, Горький
Одесский Греческий парк, поляна
Одесский Греческий парк, сентябрь 2024 г.
Одесский Греческий парк, спуск

Кстати, напомним, что в Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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