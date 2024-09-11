Что нового появилось в одесском Греческом парке (фоторепортаж)

Греческий парк был закрыт с начала полномасштабного вторжения. Его открыли для посетителей в апреле этого года.

Фонтан, скульптуры, скамейки… Цветы и деревья… Кажется, настоящий райский уголок. Но не забываем: война… Так что недавно здесь появилось и современное укрытие.

Мы побывали в парке в то время, когда было тихо: воздушная тревога не звучала. Но в укрытие все равно можно было попасть. Открыли дверь и увидели: в нем есть скамейки для сидения. Внешне оно выглядит как часовня, но надпись «Укрытие» напоминает: это сооружение для того, чтобы скрыться во время воздушной тревоги.

Вот такая новость… А вот если поднять голову и присмотреться внимательно, можно разглядеть «старость» – давний барельеф Горького, хотя догадаться, кто это такой, как видите, не так уж и просто.

Каким таким чудом он все еще «украшает» старые склоны под Приморским бульваром, даже догадаться трудно…

Кстати, напомним, что в Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом.

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