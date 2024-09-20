Цены на Привозе 20 сентября: «Лучших помидоров не бывает!»

Что здесь делают мандарины?

– И почем ваши оранжевые помидоры?

– Какие помидоры, женщина? Это мандарины.

– Боже мой, да что здесь делают мандарины в разгар сентября? У вас уже Новый год, что ли?..

***

– Ну что вы смотрите на эти помидоры уже десять минут? Берите – не пожалеете.

– Пожалуй, пойду получше искать.

– Да вы что такое говорите?! Лучших помидоров вообще не бывает!

***

– А яйца все-таки подорожали! Я ведь тебе говорила, что надо брать, пока дешевые.

– Разве у нас мало яиц дома? Весь холодильник в этих яйцах. Ты же их скоро консервировать начнешь…

Пошутили – хватит. А вот что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 10-100 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 50-70 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 20-30 грн;

капуста – 30-50 грн;

чеснок – 120-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-60 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 60-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 50-80 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 45-80 грн;

арбузы – 10-13 грн;

дыни – 25-35 грн;

виноград – 45-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35-80 грн;

брынза – 160-240 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 150-170 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 60-120 грн.

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