Цены на Привозе 20 сентября: «Лучших помидоров не бывает!»

Привоз во второй декаде сентября: то теплее, то холоднее, то дождик, то солнышко… И люди уже вспоминают немилосердную жару, как о чем-то давно прошедшем. На прилавках – настоящее сентябрьское разнообразие.
Что здесь делают мандарины?
– И почем ваши оранжевые помидоры?
– Какие помидоры, женщина? Это мандарины.
– Боже мой, да что здесь делают мандарины в разгар сентября? У вас уже Новый год, что ли?..
***
– Ну что вы смотрите на эти помидоры уже десять минут? Берите – не пожалеете.
– Пожалуй, пойду получше искать.
– Да вы что такое говорите?! Лучших помидоров вообще не бывает!
***
– А яйца все-таки подорожали! Я ведь тебе говорила, что надо брать, пока дешевые.
– Разве у нас мало яиц дома? Весь холодильник в этих яйцах. Ты же их скоро консервировать начнешь…
Пошутили – хватит. А вот что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 10-100 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 50-70 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 20-30 грн;
- капуста – 30-50 грн;
- чеснок – 120-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-60 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 60-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 50-80 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 45-80 грн;
- арбузы – 10-13 грн;
- дыни – 25-35 грн;
- виноград – 45-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35-80 грн;
- брынза – 160-240 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 150-170 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 60-120 грн.
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