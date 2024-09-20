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Цены на Привозе 20 сентября: «Лучших помидоров не бывает!»

Цены на Привозе 20 сентября: «Лучших помидоров не бывает!»

Привоз во второй декаде сентября: то теплее, то холоднее, то дождик, то солнышко… И люди уже вспоминают немилосердную жару, как о чем-то давно прошедшем. На прилавках – настоящее сентябрьское разнообразие.

Что здесь делают мандарины?

– И почем ваши оранжевые помидоры?

– Какие помидоры, женщина? Это мандарины.

– Боже мой, да что здесь делают мандарины в разгар сентября? У вас уже Новый год, что ли?..

Овощи на Привозе в сентябре

***
– Ну что вы смотрите на эти помидоры уже десять минут? Берите – не пожалеете.

– Пожалуй, пойду получше искать.

– Да вы что такое говорите?! Лучших помидоров вообще не бывает!

Цены на помидоры на Привозе

***
– А яйца все-таки подорожали! Я ведь тебе говорила, что надо брать, пока дешевые.

– Разве у нас мало яиц дома? Весь холодильник в этих яйцах. Ты же их скоро консервировать начнешь…

Привоз: цены на яйца в сентябре

Пошутили – хватит. А вот что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз в сентябре: перец и синие

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 10-100 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 50-70 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 20-30 грн;
  • капуста – 30-50 грн;
  • чеснок – 120-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.

Зелень на Привозе

На одесском Привозе в сентябре

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Овощи и фрукты на одесском Привозе в сентябре

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-60 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 60-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 50-80 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 45-80 грн;
  • арбузы – 10-13 грн;
  • дыни – 25-35 грн;
  • виноград – 45-80 грн.

Одесский Привоз: виноград

Привоз в сентябре: дыни и другие фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Творог и брынза на Привозе

  • яйца (десяток) – 35-80 грн;
  • брынза – 160-240 грн;
  • творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо и сало на одесском Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 150-170 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе в сентябре

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в разгар сентября: «Смотри, деньги продают!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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