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Новости Одессы и Одесской области

Разбили в магазине чашку: придется ли платить?

Разбили в магазине чашку: придется ли платить?

Ситуация, когда покупатель случайно цепляет на полке магазина товар и роняет его, – довольно частая. А если это чашка или елочная игрушка, которая разбилась?.. Надо ли покрывать расходы магазина и «покупать» осколки?

Требуйте составить акт…

Как правило, работники магазина (администрация или охрана) сразу начинают требовать уплатить деньги за испорченный товар. Но важно отметить, что Закон Украины «О защите прав потребителей» в таких ситуациях однозначно защищает покупателя (потребителя).

В соответствии со ст. 668 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи ему товара. То есть, когда продукция не передана покупателю, риск повреждения лежит на владельце (магазине), а потому покупатель не должен платить деньги за разбитый (испорченный) товар, поскольку он еще не приобрел его.

Если же администрация (охрана) магазина настаивает на своем, требуйте составить акт о причинении вреда и предоставить факты, которые, по мнению администрации магазина, доказывают вашу вину. Следует подчеркнуть, что вина покупателя, а также то, должен ли он платить за такой товар, может установить только суд. То есть покупатель должен помнить – ничего на месте не оплачивается, на месте только фиксируется.

…или вызывайте полицию

Если администрация магазина отказывается составлять какие-либо акты и продолжает требовать выплатить деньги, покупатель должен помнить, что в соответствии с ч. 2 ст. 17  ч. 2 Закона Украины «О защите прав потребителей» запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Однако потребителю необходимо доказать, что он разбил (испортил) товар случайно. И в этом может помочь запись с камеры видеонаблюдения.

В случае, когда администрация (охрана) магазина переходит к более решительным действиям и вообще не выпускает покупателя из помещения, продолжает заставлять платить за разбитый или поврежденный товар и отказывается составлять акт, покупатель должен вызвать полицию.

Автор – Мария Васильева

Фото: itishowyouthink.files.wordpress.com

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