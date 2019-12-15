Впервые в Украине: в Одессе внедрят услугу, облегчающую регистрацию новорожденных

Младенцев можно будет регистрировать в роддоме и через интернет: в начале следующего года в Одессе запустят проект «Е-малыш». Инициатива предусматривает электронный процесс оформления всех бумажных документов, не выходя из родильного дома. Туда войдут регистрация ребенка, прописка по месту жительства, определение гражданства и мное другое.

Еще в июле Кабинет министров принял решение о функционировании услуги «Е-малыш». Ее планировали ввести на законодательном уровне до января следующего года.

По информации пресс-службы Государственной миграционной службы Украины, Одесский городской совет провел совещание относительно внедрения проекта «Е-малыш».

По его итогам уже с 1 января 2020 года станет возможно по одному заявлению получить регистрационные услуги, предусмотренные проектом. Это сделает Одессу первым городом в Украине, где будет реализован данный проект.

Услуги предложат получить, написав заявление в родильном доме. При этом родители малыша смогут оставить заявку в электронном виде через интернет.

Также будет можно обратиться в орган госрегистрации актов гражданского состояния в учреждениях здравоохранения или в Центр административных услуг.

Конкретно

Список услуг:

· государственная регистрация родившегося ребенка,

· регистрация места проживания ребенка,

· назначение помощи при рождении ребенка,

· регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения,

· выдача удостоверений родителям многодетной семьи и ребенку из многодетной семьи (при определенных условиях),

· регистрация в демографическом реестре,

· определение происхождения рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке),

· регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов,

· определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

Фото: res.cloudinary.com

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