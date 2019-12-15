Впервые в Украине: в Одессе внедрят услугу, облегчающую регистрацию новорожденных

Младенцев можно будет регистрировать в роддоме и через интернет: в начале следующего года в Одессе запустят проект «Е-малыш». Инициатива предусматривает электронный процесс оформления всех бумажных документов, не выходя из родильного дома. Туда войдут регистрация ребенка, прописка по месту жительства, определение гражданства и мное другое.
Еще в июле Кабинет министров принял решение о функционировании услуги «Е-малыш». Ее планировали ввести на законодательном уровне до января следующего года.
По информации пресс-службы Государственной миграционной службы Украины, Одесский городской совет провел совещание относительно внедрения проекта «Е-малыш».
По его итогам уже с 1 января 2020 года станет возможно по одному заявлению получить регистрационные услуги, предусмотренные проектом. Это сделает Одессу первым городом в Украине, где будет реализован данный проект.
Услуги предложат получить, написав заявление в родильном доме. При этом родители малыша смогут оставить заявку в электронном виде через интернет.
Также будет можно обратиться в орган госрегистрации актов гражданского состояния в учреждениях здравоохранения или в Центр административных услуг.
Конкретно
Список услуг:
· государственная регистрация родившегося ребенка,
· регистрация места проживания ребенка,
· назначение помощи при рождении ребенка,
· регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения,
· выдача удостоверений родителям многодетной семьи и ребенку из многодетной семьи (при определенных условиях),
· регистрация в демографическом реестре,
· определение происхождения рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке),
· регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов,
· определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.
Фото: res.cloudinary.com
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!