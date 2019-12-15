Одесское небо французского аса

В 2010 году началась подготовка к организации встреч, исторических выставок, выпуску телевизионных передач и газетных статей, приуроченных к грядущему столетию Первой мировой войны. Предстояло провести большую работу над архивными документами. Они содержали сведения о военных захоронениях 2-го городского кладбища Одессы, произведенных в период 1914-1918 гг.

С чего началась история

В мае 2016 года с целью популяризации велоспорта Одессу посетил известный в Европе путешественник и урбанист Роланд Клосс. Сокровенной же целью визита австрийского гостя была надежда отыскать могилу его прадеда фельдмаршал-лейтенанта Э.Э. фон Бельца. Комендант Одессы во время пребывания в городе в 1918 году австро-германских войск, он навсегда упокоился на Втором Христианском кладбище. Мы помогли Роланду восстановить разоренное вандалами надгробье, а позднее и торжественно освятить его в присутствии родственников фон Бельца.

Восстановлен также был еще один заброшенный памятник той поры, установленный на месте братской могилы австрийских и немецких солдат. Он был освящен 11 ноября 2018 года в присутствии государственной делегации из Австрии.

Так начиналось в нашем городе общественное движение «Одесский пантеон», призванное сберечь мемориальную часть Второго Христианского кладбища.

В 2016 году, изучая погребальные книги католического участка Второго кладбища, удалось обнаружить остатки записей, по которым фрагмент за фрагментом восстановили еще одну историю, раскрывающую забытые страницы происходящего в Одессе в дни Первой мировой войны и связанную на этот раз с судьбой, как оказалось, известного во Франции пилота — Марка Бонье.

Первая победа легендарного летчика

В 1887 году в семье известного французского архитектора Луи Бернарда Бонье родился сын Марк. С детства он увлекался авиацией, и в определении будущего для Марка сыграли свою роль такие выдающиеся пионеры мировой авиации, как братья Райт, Луи Блерио, А. Сантос-Дюмон, совершившие свои первые легендарные полеты.

Поэтому Бонье принимает решение оставить обучение дипломатическим наукам и вскоре успешно оканчивает авиационную школу в Мурмелоне.

Уже в декабре 1910 года М. Бонье проводит первые испытания моноплана «Антуанет». В 1913 году по инициативе французского авиаклуба и газеты «Ле-Матен» организуется первый авиаперелет Париж — Каир, в котором приняли участие несколько французских экипажей. Пилоту, который первым совершит посадку в Каире, был даже обещан приз, равный полумиллиону франков.

Из Франции вылетели три экипажа, среди них был молодой экипаж Марка Бонье с бортинженером Жозе Барнье на самолете «Nieuport II». Маршрут трансконтинентального перелета пролегал через Австрию, Турцию, Ливан и Палестину.

Перед тем как достигнуть Каира, пилотами было принято решение совершить первое приземление на Святой земле. Оно должно было сопровождаться торжественными мероприятиями.

И вот 31 декабря 1913 года М. Бонье и Ж. Барнье стали первыми летчиками, чей самолет приземлился в Иерусалиме. За этот подвиг французы были удостоены титула «рыцарей неба», а от самого папы Римского и звания «первых воздушных пилигримов». Отважные авиаторы навсегда вошли в историю мировой авиации, а также положили начало авиационной истории Израиля.

Военный разведчик и летчик-испытатель

Возможно, энтузиазм и непреодолимое желание новых открытий позволили бы Марку Бонье совершить еще немало перелетов. Но начавшаяся Первая мировая война навсегда изменила его судьбу.

Это был первый в истории человечества масштабный военный конфликт, где начала использоваться авиация. Марк Бонье вступает в войну на бельгийской границе, где показывает себя как замечательный разведчик. Точность его наблюдений и смелые вылеты в тыл противника были по достоинству оценены командирами, за что пилот представляется к награде с присвоением звания младшего лейтенанта.

Летчик стал пионером воздушного бомбардирования, выполняя боевые задания над немецкими городами Карлсруэ и Штутгартом.

Французское командование, понимая, что профессионализм М. Бонье имеет особую ценность при использовании его навыков в качестве летчика-испытателя, переводит его в 1916 году с передовой в Одессу для участия в испытаниях новых самолетов, созданных на авиазаводе Анатра.

К сожалению, именно тут 27 июля, спустя два дня испытательных полетов над полем нынешнего школьного аэродрома, один из первых самолетов «Анатра-Анасаль», пилотируемый Марком, терпит крушение, в результате аварии погибает и он сам.

Семье пилота сообщили о случившейся трагедии, однако без детализации произошедшего и указания места захоронения. В результате чего в целом ряде последующих публикаций, выпущенных во Франции, Марк Бонье упоминается как «исчезнувший».

Помогли архивные материалы

Продолжая трудиться над архивными материалами Одесского пантеона и изучая одесские газеты того периода, мы обратили внимание на некролог, выпущенный изданием «Заря авиации», а затем газетой «Раннее утро» в 1916 году. Из коротких текстов следовало, что:

«27 июля в Одессе упал и разбился насмерть французский авиатор М. Бонье, прославившийся в свое время смелым перелетом из Парижа в Каир».

Заинтересованные этой информацией, мы обнаружили фрагмент старого учетного журнала Второго Христианского кладбища, запись в котором свидетельствовала, что 29 июля 1916 г. на участке №185, принадлежащем Одесскому военному госпиталю, похоронен поручик летной французской службы Марк Бонье (место №13).

При помощи администрации кладбища удалось разыскать заброшенную могилу. С высокой долей вероятности можно предположить, что именно тут нашел свое последнее земное пристанище авиатор.

И вот 30 ноября 2019 года более чем четырехлетняя поисковая работа по теме забытых одесских страниц Первой мировой войны наконец завершилась на Католическом участке Второго Христианского кладбища. Она увенчалась торжественной церемонией открытия памятника в честь французских летчиков, погибших на фронтах Первой мировой войны.

Фото: adako.com.ua, архив “ОЖ”

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