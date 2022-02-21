Расширение балкона в Одессе: как получить разрешение

В Одессе произошло знаковое событие — коммунальные службы ликвидировали незаконный балкон из вагонки на фасаде исторического дома. Вдобавок к этому, владельцу выписали еще и штраф.

Давайте разберемся, как увеличить балкон по закону, чтобы его не снесли, а вас не оштрафовали.

Какие допустимые нормы увеличения балкона в Украине?

Балкон можно увеличить на 30 сантиметров без всякого разрешения. Строительные нормы (ДБН) допускают так называемый понижающий коэффициент для террас и балконов — 0,3. Это значит, что вы можете незначительно увеличить общую площадь своей квартиры на законных основаниях.

Если вы планируете увеличить балкон более чем на 30 см, то это считается реконструкцией. В этом случае нужно получить разрешение и заказать проектную документацию.

Какие нужны документы для расширения балкона?

В первую очередь вам понадобится согласие соседей рядом с вашим балконом. Если вы проигнорируете мнение людей, то в будущем они могут подать в суд и вас обяжут вернуть балкон к прежним размерам. По строительным нормам, изменение фасада в многоквартирном доме должно быть системным, единым для всего здания. Поэтому такие решения принимают на сборах ОСМД или получают справку в ЖЭКе о том, что управляющая организация не против.

Следующий шаг — получение градостроительных условий и ограничений в Департаменте архитектуры. Это можно сделать в Центре админуслуг на Косовской 2д — услуга бесплатная. Вам нужно будет подать заявление и следующие документы:

паспорт

копия документа о праве собственности на квартиру

геоподоснова (топографо-геодезический план масштабом 1:2000)

градостроительный расчет (основные параметры будущего балкона)

Геоподоснову вы можете заказать у коммунального предприятия «Одеспроект». Стоимость услуги от 120 гривен. Градостроительный расчет можно заказать в большинстве одесских БТИ.

Срок получения градостроительных условий — 10 дней. Если вы планируете увеличить балкон в доме исторического фонда или культурного наследия, то вероятнее всего Департамент архитектуры вам откажет.

Что делать после получения градостроительных условий?

Самое время заказать проект вашего будущего балкона. Это сделают в любой проектной организации или БТИ. Стоимость от 800 гривен.

Когда у вас на руках будет проект, то можно приступать к монтажным работам. Но прежде, чем вызывать мастеров, вы должны официально сообщить о начале работ. Это можно сделать на портале «Дія» или в Центре админуслуг. Вам понадобятся паспорт и код — услуга бесплатная.

По завершении реконструкции балкона нужно будет оформить новый технический паспорт в БТИ и подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Это можно сделать в Центре админуслуг.

Заключительный этап — получение выписки из реестра с информацией об увеличении общей площади квартиры.

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Фото: RIA, Думская



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