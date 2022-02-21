Новости Одессы и Одесской области

Расширение балкона в Одессе: как получить разрешение

Расширение балкона в Одессе: как получить разрешение

В Одессе произошло знаковое событие — коммунальные службы ликвидировали незаконный балкон из вагонки на фасаде исторического дома. Вдобавок к этому, владельцу выписали еще и штраф.

Рецепты

Давайте разберемся, как увеличить балкон по закону, чтобы его не снесли, а вас не оштрафовали.

Какие допустимые нормы увеличения балкона в Украине?

Балкон можно увеличить на 30 сантиметров без всякого разрешения. Строительные нормы (ДБН) допускают так называемый понижающий коэффициент для террас и балконов — 0,3. Это значит, что вы можете незначительно увеличить общую площадь своей квартиры на законных основаниях.

Если вы планируете увеличить балкон более чем на 30 см, то это считается реконструкцией. В этом случае нужно получить разрешение и заказать проектную документацию.

Читайте также: В Одессе ликвидировали балконный нахалстрой — он уродовал памятник архитектуры

Какие нужны документы для расширения балкона?

В первую очередь вам понадобится согласие соседей рядом с вашим балконом. Если вы проигнорируете мнение людей, то в будущем они могут подать в суд и вас обяжут вернуть балкон к прежним размерам. По строительным нормам, изменение фасада в многоквартирном доме должно быть системным, единым для всего здания. Поэтому такие решения принимают на сборах ОСМД или получают справку в ЖЭКе о том, что управляющая организация не против.

Какие нужны документы для расширения балкона?

Следующий шаг — получение градостроительных условий и ограничений в Департаменте архитектуры. Это можно сделать в Центре админуслуг на Косовской 2д — услуга бесплатная. Вам нужно будет подать заявление и следующие документы:

  • паспорт
  • копия документа о праве собственности на квартиру
  • геоподоснова (топографо-геодезический план масштабом 1:2000)
  • градостроительный расчет (основные параметры будущего балкона)

Геоподоснову вы можете заказать у коммунального предприятия «Одеспроект». Стоимость услуги от 120 гривен. Градостроительный расчет можно заказать в большинстве одесских БТИ.

Срок получения градостроительных условий — 10 дней. Если вы планируете увеличить балкон в доме исторического фонда или культурного наследия, то вероятнее всего Департамент архитектуры вам откажет.

Читайте также: Одесские балконы — в предчувствии весны

Что делать после получения градостроительных условий?

Самое время заказать проект вашего будущего балкона. Это сделают в любой проектной организации или БТИ. Стоимость от 800 гривен.

Когда у вас на руках будет проект, то можно приступать к монтажным работам. Но прежде, чем вызывать мастеров, вы должны официально сообщить о начале работ. Это можно сделать на портале «Дія» или в Центре админуслуг. Вам понадобятся паспорт и код — услуга бесплатная.

Какие допустимые нормы увеличения балкона в Украине?

По завершении реконструкции балкона нужно будет оформить новый технический паспорт в БТИ и подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Это можно сделать в Центре админуслуг.

Заключительный этап — получение выписки из реестра с информацией об увеличении общей площади квартиры.

Читайте также: Одесские фасады. Как бороться с кондиционерами и «царь-балконами»

Фото: RIA, Думская

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить