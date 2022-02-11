В Одессе ликвидировали балконный нахалстрой: он уродовал памятник архитектуры

Коммунальные рабочие демонтировали пластмассовую вагонку и металлопластиковое окно с балкона на памятнике архитектуры на Маразлиевской. Это один и первых прецедентов такого рода.

История началась с того, что на «скворечник», который прилепили на балкон старинного здания, пожаловалась в Facebook вице-президент Всемирного клуба одесситов Елена Павлова.

Оказалось, что Приморская райадминистрация этим вопросом уже занималась. Владельцу квартиры не раз выписывались предупреждения и предписания. Он на них не реагировал, но с из помощью было подготовлено законное основание для того, что произошло потом.

11 февраля к фасаду дома, на котором прилепили пластиковый «скворечник» подъехала спецтехника и коммунальщики отодрали с балкона пластиковую вагонку, потом демонтировали металлопластиковое окно. И в придачу владельцу квартиры еще и выписали штраф.

Стеклить и оббивать пластмассой балконы в историческом центре — это очень и очень дурная привычка. Ещё хуже, если делать это самовольно, без разрешительных документов. В чем, я думаю, убедился один из жителей дома-памятника архитектуры на Маразлиевской,

— заявил глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

А Елена Павлова, с чьей подачи и началась история со «скворечником», так прокомментировала финал истории:

Честно говоря, почти никто не верил, что все произойдёт так быстро. Я понимаю, почему так. Процесс крайне непростой, и, чаще всего, связан с серьёзным противостоянием со стороны собственников, поэтому часто затягивается на неопределённые сроки. Тем не менее, сегодня — пластиковый сарайчик демонтирован. И это — отличный прецедент.

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Фото со страницы facebook Марата Королева

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