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Путешествуем по Одесчине: Татарбунары – город древней крепости (видео)

Путешествуем по Одесчине: Татарбунары – город древней крепости (видео)

«Одесская жизнь» продолжает цикл занимательных видеопутешествий по населенным пунктам Одесской области. И сегодня мы направимся в Татарбунары.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Город Татарбунары находится в 162 километрах от Одессы. Его население – 11 тысяч человек. Этот город имеет весьма богатую историю.

Первое упоминание о Татарбунарах датировано 1637 годом. В то время эта местность называлась Татар-Бунар – дословно «татарский источник». Здесь действительно был родник, который вытекал из-под холма, где находились руины древней крепости.

Цитадель обладала всеми достоинствами восточных укреплений – неприступными стенами, башнями, казармами, складами и даже мечетью.

Наиболее достоверной считается версия, согласно которой крепость построил в 1646 году турецкий капудан-паша Кенан, чтобы защитить караванные пути от нападений татар. Правда, и сам паша не брезговал разбоем. Он приказал выкопать подземные ходы, где прятал награбленные сокровища.

Рассказывают, что в катакомбах есть потайные двери, за одной из которых находятся сокровища, а за остальными течет подводная река. Если их открыть, вода полностью затопит город.

Современные Татарбунары были основаны в 1809 году. Дома поселенцы строили, разбирая остатки татарских строений, и через несколько лет стены древней крепости не постепенно растащили на стройматериалы.

А 15 сентября 1924 года в Татарбунарах началось масштабное крестьянское восстание…

Больше подробностей – в нашем новом видео:

А почитать о Татарбунарах и прочих примечательных населенных пунктах области можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы побывали в Балте, Ширяево, Раздельной, Овидиополе, Беляевке и Белгороде-Днестровском.

Фото: Авдет

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