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Путешествуем по Одесской области: чем примечателен Белгород-Днестровский? (видео)

Путешествуем по Одесской области: чем примечателен Белгород-Днестровский? (видео)

Белгород-Днестровский находится в 86 километрах от Одессы. Его население – 50 тыс. человек. Это один из самых древних городов Украины и Европы. Он стоит на месте поселения Тира, основанного древними греками 2500 лет назад. Город несколько раз разрушали и отстраивали.

Им владели римляне, турки, византийцы и генуэзцы. У города было множество названий. Некоторое время этот город был частью Древнерусского государства и носил название Белгород. Татары Золотой Орды назвали город Ак-Либо, а генуэзцы, арендовавшие город у Золотой Орды звали его Монкастро.

В 1454 году в этих местах по заказу молдавского господаря была построена крепость, где работами руководил греческий мастер Федорко. Через 30 лет «новостроем» завладели турки и назвали его Аккерман – Белая крепость…

Когда Белгород-Днестровский получил свое нынешнее название? Чем этот город примечателен как в прошлом, так и в наши дни? Ответы на эти и многие другие вопросы даст наше новое видео.

А почитать об истории Белгорода-Днестровского можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о Сарате, Ананьеве, Килие и Измаиле.

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