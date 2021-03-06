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Путешествуем по Одесской области: Раздельная – город-станция и стратегический узел (видео)

Путешествуем по Одесской области: Раздельная – город-станция и стратегический узел (видео)

В городе Раздельная расположена узловая станция Одесской железной дороги, являющаяся узлом международного транспортного коридора. Железная дорога разделяет город с юго-востока на северо-запад практически на две равные части.

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За 100 лет до основания населенного пункта эти земли относились к Едисану – территории Едисанской орды. А сам город появился полторы сотни лет назад на землях помещиков Гросул-Толстого и Федорова. В то время поселок задумывался как станция на железной дороге Одесса – Балта.

После открытия станции началось регулярное движение поездов по железной дороге от Раздельной до Кучургана. По одной из версий, город получил свое название из-за того, что здесь железнодорожная магистраль разделяется на дороги на Одессу и Тирасполь.

Но есть и еще одна версия происхождения названия Раздельная…

В позапрошлом веке Раздельная была стратегическим железнодорожным узлом – станция соединяла центр Российской империи, Донбасс и Одесский порт…

Приглашаем вас совершить очередное увлекательное видеопутешествие вместе с «Одесской жизнью».

А почитать о Раздельной можно ЗДЕСЬ.

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