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Путешествуем по Одесской области: Балта – город маленький, история – большая (видео)

Путешествуем по Одесской области: Балта – город маленький, история – большая (видео)

Древняя Балта не зря привлекает туристов: здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Этот город находится в 228 километрах от Одессы. Его население – 18,5 тысяч человек.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Балту называют маленьким городом с большой историей. Во II веке до нашей эры эти места населяли племена вестготов. Одно из племен возглавлял род Балтов, который местные жители называют основателями села. Историки считают это случайным совпадением, но жители городка гордятся такой древней родословной.

Долгое время Балта была турецким городом, и здесь вовсю шло строительство крепости. По официальной версии, именно тогда и возникло современное название города – оно произошло от слова «барта», оружия типа секиры, которым были вооружены турки.

В начале XVIII века на берегу речки Кодымы польский князь Любомирский выстроил небольшую греко-католическую церковь архистратига Михаила и замок, который назвал в честь своего сына Юзефградом.

Хотите узнать больше об этом городке? Смотрите наше новое видео.

А почитать о Балте можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о поселке с интересной историей Ширяево и о городе Раздельная.

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