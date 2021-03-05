Путешествуем по Одесской области: «горькая долина» турков и русская крепость (видео)

Поселок городского типа Овидиополь расположен на восточном берегу Днестровского лимана в 41 километре от Одессы. Его населяют 12 тысяч человек.

Люди жили здесь с глубокой древности, и археологи периодически находят остатки этих поселений. В начале 1750-х годов на месте современного Овидиополя было основано турецкое селение Аджидер, что в переводе означает «горькая долина». Это поселение в основном использовали как перевалочный пункт для торговли.

Во время русско-турецкой войны поселение было разрушено, а после ее окончания здесь была построена крепость и адмиралтейство.

Крепость Овидиополь была заложена в 1792 году.

27 января 1795 года Екатерина II издала указ, согласно которому город Аджидер получал новое название Овидиополь в честь римского поэта Публия Овидия Назона. В то время было принято считать, что именно в этой местности римский поэт находился в ссылке.

Так ли это на самом деле, а также о многом другом вы можете узнать, совершив короткое видеопутешествие с «Одесской жизнью».

А почитать как об Овидиополе, так и о многих других интересных местах Одесчины можно ЗДЕСЬ.

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