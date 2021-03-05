Новости Одессы и Одесской области

Путешествуем по Одесской области: «горькая долина» турков и русская крепость (видео)

Путешествуем по Одесской области: «горькая долина» турков и русская крепость (видео)

Поселок городского типа Овидиополь расположен на восточном берегу Днестровского лимана в 41 километре от Одессы. Его населяют 12 тысяч человек.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Люди жили здесь с глубокой древности, и археологи периодически находят остатки этих поселений. В начале 1750-х годов на месте современного Овидиополя было основано турецкое селение Аджидер, что в переводе означает «горькая долина». Это поселение в основном использовали как перевалочный пункт для торговли.

Во время русско-турецкой войны поселение было разрушено, а после ее окончания здесь была построена крепость и адмиралтейство.

Крепость Овидиополь была заложена в 1792 году.

27 января 1795 года Екатерина II издала указ, согласно которому город Аджидер получал новое название Овидиополь в честь римского поэта Публия Овидия Назона. В то время было принято считать, что именно в этой местности римский поэт находился в ссылке.

Так ли это на самом деле, а также о многом другом вы можете узнать, совершив короткое видеопутешествие с «Одесской жизнью».

А почитать как об Овидиополе, так и о многих других интересных местах Одесчины можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о городах Беляевке и Белгороде-Днестровском.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить