Путешествуем по Одесчине: Ширяево – маленький поселок с интересной историей (видео)

Поселок городского типа Ширяево расположен в 115 километрах от Одессы. Его население – 7 тыс. человек.

Ширяево было основано в конце XVIII века выходцами из Болгарии. В то время тогда еще село носило название Степановка. Здесь селились крепостные крестьяне, которые бежали от произвола помещиков с севера империи.

Этот населенный пункт находился на торговом пути из Одессы в Подолье, Волынь и Балту. Здесь проезжали обозы, которые везли разнообразные товары для отправки на рынки Российской империи и зарубежья.

Первой землевладелицей этих мест стала Анастасия Чернолуцкая, дочь царского придворного лакея Степана Ширяя и жена отставного генерала. Землевладелица в основном проводила время в Одессе, свое поместье она посещала лишь наездами, а ее муж-генерал здесь не появлялся никогда.

После смерти Чернолуцкой земли унаследовал ее сын Сергей Ширяй. Едва похоронив матушку, он решил увековечить свое имя и переименовал Степановку в Ширяево.

Сегодня Ширяево совсем не похоже на село, скорее, это небольшой город. Выгодное местоположение и трудолюбие населения позволили ему стать не только торговым, но и культурным центром региона.

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Фото из архива «Одесской жизни»