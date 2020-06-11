Профессия секретаря: возможность карьерного и личностного роста

Вакансия секретаря открывает неплохие перспективы профессионального роста, создания полезных деловых связей. Грамотная стратегия позволит успешно подниматься по картерной лестнице от позиции технического сотрудника до референта, помощника руководителя.

Активные изменения социально-экономических условий, динамичный темп деловой жизни становятся причиной серьезных изменений, роста конкуренции на рынке труда, повышения уровня требований к соискателям. Вакансия секретаря открывает неплохие перспективы профессионального роста, создания полезных деловых связей. Грамотная стратегия позволит успешно подниматься по картерной лестнице от позиции технического сотрудника до референта, помощника руководителя.

Спектр обязанностей

Слово «секретарь» происходит от латинского «секрет, тайна». На современном этапе специалист такого формата не только выполняет технические задания, но и, как правило, становится доверенным лицом руководителя. Его помощь, поддержка, выполнение специфичных профессиональных задач дает возможность шефу сосредоточиться на решении основных вопросов предприятия.

Проанализировать рынок труда в Киеве, других городах и найти лучшие вакансии секретаря можно благодаря специализированным сайтам по трудоустройству. Функционал позволит ознакомиться с требованиями рекрутеров, оценить уровень конкуренции, увидеть интересные предложения, опубликовать свое резюме.

Базовые обязанности специалиста включают:

работу с документами;

контроль всех этапов прохождения бумаг, корреспонденции;

своевременное рассмотрение, представление корреспонденции руководству;

организацию рабочего времени непосредственного руководителя, выполнение его поручений;

прием, учет телефонных звонков, поддержку связи между отделами и управлениями организации.

Полный перечень задач зависит от специфики компании, квалификации сотрудника. Вакансии секретаря актуальны как для молодых специалистов с минимальным трудовым опытом, без стажа, так и для опытных соискателей.

Как повысить шансы на успех

Часто секретарь – это не рядовой сотрудник, а лицо фирмы, отчасти показатель авторитета, статуса руководителя, компании в целом. Работодатели ожидают от претендентов не только компетентности в выполнении основных обязанностей, но и готовности к профессиональному росту, безукоризненному следованию корпоративным догмам. Проанализировать ожидания рекрутеров, выбрать самые выгодные предложения, сделав поиск работы быстрым и эффективным, можно с помощью тематических HR-порталов.

Заинтересовать потенциального работодателя получится благодаря:

грамотно составленному резюме;

качественной самопрезентации;

соблюдению деловой этики;

предварительной подготовке к собеседованию.

На сегодня претендентам доступно много перспективных вариантов, которые предусматривают разный уровень подготовки, выполнение обязанностей только базового профиля или совмещения с другими видами деятельности. Главное – определить ключевые цели, собственные требования и провести качественный маркетинг HR-сферы.

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