В горсовете Одессы не хватило голосов в поддержку Ройтбурда

Депутаты горсовета Одессы не поддержали обращение к областному совету в поддержку директора Художественного музея Александра Ройтбурда. Облсовет, напомним, пытается уволить Ройтбурда с должности.
На сессии горсовета Одессы в среду, 10 июня, дважды голосовали за проект обращения к областному совету, подготовленный фракцией «Европейская солидарность». Однако оба раза голосов в поддержку не хватило, пишет «Думская».
Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 6 июня, состоялся митинг в поддержку Ройтбурда.
Напомним, что мы уже писали о том, что:
- 1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.
- 11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.
- Решением от 28 мая 2020 года Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным.