В горсовете Одессы не хватило голосов в поддержку Ройтбурда

Депутаты горсовета Одессы не поддержали обращение к областному совету в поддержку директора Художественного музея Александра Ройтбурда. Облсовет, напомним, пытается уволить Ройтбурда с должности.

На сессии горсовета Одессы в среду, 10 июня, дважды голосовали за проект обращения к областному совету, подготовленный фракцией «Европейская солидарность». Однако оба раза голосов в поддержку не хватило, пишет «Думская».

Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 6 июня, состоялся митинг в поддержку Ройтбурда.

Напомним, что мы уже писали о том, что:

1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.

11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.

Решением от 28 мая 2020 года Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным.

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