Два роки позбавлення волі: в Одесі чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за знущання над дружиною

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Майже рік правопорушник чинив на жінку психологічний тиск, ображаючи нецензурною лайкою. Коли ж агресивно налаштований чоловік почав вдаватися до фізичного насилля, потерпіла звернулася в поліцію.

41-річний кривдник декілька разів був притягнутий поліцейськими до адміністративної відповідальності. Застосовували відносно нього й терміновий заборонний припис. Але такі заходи впливу на правопорушника не подіяли, тож правоохоронці зібрали достатньо доказів його вини, щоб розпочати провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Про підозру чоловіку вже повідомили. Тепер домашнє насильство над дружиною може обернутися для нього двома роками позбавлення волі.

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