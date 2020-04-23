Пиелонефрит: как уберечь почки от болезни

В марте-апреле люди часто болеют пиелонефритом. Причиной тому становится холодная ветреная погода и авитаминоз. Эти факторы существенно подтачивают защитные силы организма.

Пиелонефрит – это инфекционное воспалительное заболевание почек.

Главными причинами воспаления являются хронические болезни и осложнения после инфекции. Поэтому лучше не переносить заболевания на ногах. Особенно рискуют больные, у которых обнаружено мочекаменное заболевание, цистит, дисбактериоз, кариес, молочница, а у мужчин ещё и аденома простаты. К ним присоединяются люди, которые недавно перенести ангину, отит, гайморит или бронхит.

Симптомы пиелонефрита

Заболевание обычно начинается с ноющих или тупых болей в пояснице, озноба, головной боли. Человек также ощущает общую слабость, у него плохой аппетит, иногда бывает тошнота и рвота. Моча мутнеет и неприятно пахнет. При острой фазе пиелонефрита температура поднимается до 39—40 градусов.

Что делать

Чтобы заболевание не развивалось дальше срочно нужно идти к доктору. Врач, чтобы установить точный диагноз, предложит сдать на анализ мочу и кровь. Если признаки заболевания проявились у ребенка необходимо обратиться к профильному детскому урологу.

Врач-уролог занимается лечением органов мочеполовой системы. Его деятельность включает медикаментозное лечение заболеваний, операции, например, операция Бергмана, операция ТУР и другие.

Больному необходимо пить больше 2 литров в сутки. Особенно помогает морс из клюквы. Он уничтожает опасные бактерии и вымывает из организма всю заразу. Придётся отказаться от сильно солёного, жареного, жирного и острого. Эта пища раздражает слизистую почек и усиливает воспаление. Чаще следует включать в меню продукты с калием. Они усиливают отток урины. Это курага, изюм, цитрусовые фрукты и инжир.

Как появляется воспаление почек

Вредные бактерии попадают в почки с кровью через сосуды или с жидкостью через мочеточник. Когда иммунитет ослаблен, то он не может бороться с бактериями. Тогда бактерии остаются в лоханке почки и жировой клетчатке, расположенной вокруг органа. Появляется воспаление, постепенно заменяющееся рубцовой тканью. Почка сморщивается, ухудшается отток мочи в мочевой пузырь. Каждое новое воспаление заканчивается рубцами. Большое количество рубцов приводит к гибели почки и к её удалению.

Как одеться

В марте морозная погода сменяется слабой оттепелью.

На прогулку ранней весной придётся выходить в шапочке и шарфике. Без них организм быстро переохлаждается, что ведёт к ослаблению иммунитета и усиливает риск воспаления внутренних органов. Также следует надеть тёплую юбку или брюки, длинный свитер.

Ошибки при лечении пиелонефрита

Врачи, как правило, прописывают антибиотики.

Многие больные при похожих признаках заболевания начинают принимать те лекарства, которые врач им назначил в прошлый раз. А бактерия стала устойчивой, приспособилась выживать. Необходимы более сильные антибиотики. Иногда больные не пропивают полный курс антибиотиков, прекращая лечение, как только им становиться лучше. А бактерия полностью не погибла, она только притаилась внутри организма. При любом провоцирующем факторе (переохлаждении или стрессе) инфекция снова продолжает разрушение в органе.

Лечение травами

Врачи признают эффективность лечения почек травами. Комплексное лечение с помощью трав снимает воспаление, уменьшает отёки, активирует отток мочи, борется с микроорганизмами в мочевыводящих путях.

Полезно пить отвары из можжевельника, ноготков и хвоща полевого. Такие сборы продают в аптеке. Принимать следует согласно инструкции на упаковке. Нужно пить сбор, состоящий из зверобоя, листьев крапивы и мяты, спорыша, золотарника, кукурузных рылец, корневища аира, травы хвоща и брусники. Фиточай можно приобрести в аптеке. Пропорции составляли опытные врачи—терапевты. Полезно пить чай из смеси таких трав как толокнянка, почки и листья берёзы, листья брусники, аир болотный. Они благотворно действуют на почки и на мочевыводящую систему. Следует пить как можно больше жидкости. Когда человек пьёт мало жидкости, то моча густеет, мочеиспускания становятся редкими. Почечные сборы следует принимать по 3—4 недели. Дальше требуется прервать лечение на 10 суток и снова продолжить принимать фитопрепараты. Нормализация травами состояния почек продолжительная, но результативная и безопасная.

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