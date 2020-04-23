Пиелонефрит: как уберечь почки от болезни

В марте-апреле люди часто болеют пиелонефритом. Причиной тому становится холодная ветреная погода и авитаминоз. Эти факторы существенно подтачивают защитные силы организма.
Пиелонефрит – это инфекционное воспалительное заболевание почек.
Главными причинами воспаления являются хронические болезни и осложнения после инфекции. Поэтому лучше не переносить заболевания на ногах. Особенно рискуют больные, у которых обнаружено мочекаменное заболевание, цистит, дисбактериоз, кариес, молочница, а у мужчин ещё и аденома простаты. К ним присоединяются люди, которые недавно перенести ангину, отит, гайморит или бронхит.
Симптомы пиелонефрита
- Заболевание обычно начинается с ноющих или тупых болей в пояснице, озноба, головной боли.
- Человек также ощущает общую слабость, у него плохой аппетит, иногда бывает тошнота и рвота.
- Моча мутнеет и неприятно пахнет.
- При острой фазе пиелонефрита температура поднимается до 39—40 градусов.
Что делать
Чтобы заболевание не развивалось дальше срочно нужно идти к доктору. Врач, чтобы установить точный диагноз, предложит сдать на анализ мочу и кровь. Если признаки заболевания проявились у ребенка необходимо обратиться к профильному детскому урологу.
Врач-уролог занимается лечением органов мочеполовой системы. Его деятельность включает медикаментозное лечение заболеваний, операции, например, операция Бергмана, операция ТУР и другие.
- Больному необходимо пить больше 2 литров в сутки. Особенно помогает морс из клюквы. Он уничтожает опасные бактерии и вымывает из организма всю заразу.
- Придётся отказаться от сильно солёного, жареного, жирного и острого. Эта пища раздражает слизистую почек и усиливает воспаление.
- Чаще следует включать в меню продукты с калием. Они усиливают отток урины. Это курага, изюм, цитрусовые фрукты и инжир.
Как появляется воспаление почек
Вредные бактерии попадают в почки с кровью через сосуды или с жидкостью через мочеточник. Когда иммунитет ослаблен, то он не может бороться с бактериями. Тогда бактерии остаются в лоханке почки и жировой клетчатке, расположенной вокруг органа. Появляется воспаление, постепенно заменяющееся рубцовой тканью. Почка сморщивается, ухудшается отток мочи в мочевой пузырь. Каждое новое воспаление заканчивается рубцами. Большое количество рубцов приводит к гибели почки и к её удалению.
Как одеться
В марте морозная погода сменяется слабой оттепелью.
- На прогулку ранней весной придётся выходить в шапочке и шарфике. Без них организм быстро переохлаждается, что ведёт к ослаблению иммунитета и усиливает риск воспаления внутренних органов.
- Также следует надеть тёплую юбку или брюки, длинный свитер.
Ошибки при лечении пиелонефрита
Врачи, как правило, прописывают антибиотики.
- Многие больные при похожих признаках заболевания начинают принимать те лекарства, которые врач им назначил в прошлый раз. А бактерия стала устойчивой, приспособилась выживать. Необходимы более сильные антибиотики.
- Иногда больные не пропивают полный курс антибиотиков, прекращая лечение, как только им становиться лучше. А бактерия полностью не погибла, она только притаилась внутри организма. При любом провоцирующем факторе (переохлаждении или стрессе) инфекция снова продолжает разрушение в органе.
Лечение травами
Врачи признают эффективность лечения почек травами. Комплексное лечение с помощью трав снимает воспаление, уменьшает отёки, активирует отток мочи, борется с микроорганизмами в мочевыводящих путях.
- Полезно пить отвары из можжевельника, ноготков и хвоща полевого. Такие сборы продают в аптеке. Принимать следует согласно инструкции на упаковке.
- Нужно пить сбор, состоящий из зверобоя, листьев крапивы и мяты, спорыша, золотарника, кукурузных рылец, корневища аира, травы хвоща и брусники. Фиточай можно приобрести в аптеке. Пропорции составляли опытные врачи—терапевты.
- Полезно пить чай из смеси таких трав как толокнянка, почки и листья берёзы, листья брусники, аир болотный. Они благотворно действуют на почки и на мочевыводящую систему.
- Следует пить как можно больше жидкости. Когда человек пьёт мало жидкости, то моча густеет, мочеиспускания становятся редкими.
- Почечные сборы следует принимать по 3—4 недели. Дальше требуется прервать лечение на 10 суток и снова продолжить принимать фитопрепараты. Нормализация травами состояния почек продолжительная, но результативная и безопасная.