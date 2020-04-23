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Новости Одессы и Одесской области

Заповедный парк близ Одессы населили рои диких пчел (фото)

Заповедный парк близ Одессы населили рои диких пчел (фото)

Природный парк “Тузловские лиманы” заполонили пчелы.

Насекомые сплошь покрыли зеленую растительность в заповедной зоне.

Об этом написал в Facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, в цветах и травах копошатся миллионы диких пчел, опыляя растения. Особенно много там рыжей осмии.

Только на одном гектаре прибрежной территории их насчитали пару тысяч.

“Подходим ближе – все жужжит и оживает. Если одновременно охватить все участки прибрежной зоны со степной растительностью, возникнет ощущение, что насекомых миллионы”, – поделился Иван Русев.

Фото: Иван Русев

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