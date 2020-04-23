Заповедный парк близ Одессы населили рои диких пчел (фото)

Природный парк “Тузловские лиманы” заполонили пчелы.
Насекомые сплошь покрыли зеленую растительность в заповедной зоне.
Об этом написал в Facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.
По его словам, в цветах и травах копошатся миллионы диких пчел, опыляя растения. Особенно много там рыжей осмии.
Только на одном гектаре прибрежной территории их насчитали пару тысяч.
“Подходим ближе – все жужжит и оживает. Если одновременно охватить все участки прибрежной зоны со степной растительностью, возникнет ощущение, что насекомых миллионы”, – поделился Иван Русев.
Фото: Иван Русев