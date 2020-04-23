Заповедный парк близ Одессы населили рои диких пчел (фото)

Насекомые сплошь покрыли зеленую растительность в заповедной зоне.

Об этом написал в Facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, в цветах и травах копошатся миллионы диких пчел, опыляя растения. Особенно много там рыжей осмии.

Только на одном гектаре прибрежной территории их насчитали пару тысяч.

“Подходим ближе – все жужжит и оживает. Если одновременно охватить все участки прибрежной зоны со степной растительностью, возникнет ощущение, что насекомых миллионы”, – поделился Иван Русев.

Фото: Иван Русев

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