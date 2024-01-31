Новости Одессы и Одесской области

Как накажут уклонистов по новому закону о мобилизации

Как накажут уклонистов по новому закону о мобилизации

Верховная рада получила от правительства новый проект закона о мобилизации. Там, в частности, говорится о правовых ограничениях для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Если законопроект примут без изменений, то ТЦК (территориальный центр комплектования) сможет обращаться в суд, чтобы наложить на уклонистов правовые ограничения.

Что запретят уклонистам

Если украинец не обновил в течение 60 дней данные в реестре военнообязанных, или не явился по повестке в течение 10 дней, ТЦК может через суд:

  • наложить арест на банковские счета и вложения;
  • запретить выезд за границу;
  • лишить права на использование автомобиля.

Уклонисты за границей

Могут ограничить в правах и тех, кто сейчас за границей. Любые консульские действия для военнообязанных  украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, будут осуществляться при наличии у них военно-учетных документов. Это касается, в частности, оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Оправдать неявку в ТЦК в сроки, определенные повесткой, могут: препятствия стихийного характера, действия страны-агрессора, смерть близкого родственника, болезнь призывника.

Руководителей больниц хотят обязать сообщать в территориальные центры комплектации о пребывании на стационаре украинцев в возрасте 18-25 лет.

О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Фото аватара
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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