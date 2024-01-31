Що є поважною причиною, аби не з’явитися до ТЦК за повісткою

Нагадаємо, текст законопроєкту з’явився на сайті парламенту 30 січня 2024 року.

Як представлено у проєкті закону про мобілізацію, військовозобов’язані чоловіки можуть не з’явитися до ТЦК, отримавши повістку. Але для цього мають бути поважні причини.

У Кабміні визначили 4 вагомі причини, які дозволяють законно не з’явитися до ТЦК у той строк, який зазначений у повістці:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрібно повідомити протягом 3 днів з кінцевої дати, зазначеної в повістці.

Якщо вручену повістку громадянин проігнорує, то авторами законопроєкту передбачені й певні покарання. Наприклад ТЦК та СП можуть звернутися до суду, щоб накласти обмеження: арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на водіння машини. Позов можливий уже через 10 днів з кінцевої дати, яка зазначена в повістці.

Порядок вручення повісток згідно з новим законопроєктом також буде змінено. ТЦК і СП зможуть використовувати електронні кабінети призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Саме туди можуть приходити українцям документи з проханням відвідати установу. Днем вручення повістки вважатиметься той день, коли ТЦК отримають повідомлення про те, що повістка доставлена до електронного кабінету призовника.