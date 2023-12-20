Кого из студентов мобилизуют, а кого нет: разъяснение

Мобилизация студентов в Украине в 2024 году затронет только тех, кому исполнилось 30 лет, и кто получает второе высшее образование.
На данный момент учащиеся дневной формы обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях имеют право на отсрочку, как и соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальными формам получения образования, вне зависимости от возраста.
Кого коснется мобилизация в Украине в 2023 году
Напомним, Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что в стране началась мобилизация через рекрутинговые компании, которые будут искать специалистов для фронта.
Кроме того, до конца 2023 года на службу могут призвать:
- мужчин в возрасте 18-60 лет со статусом «годен» и «ограниченно годен», при условии наличия военного опыта;
- мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, со статусом «годен» и «ограниченно годен», при условии отсутствия военного опыта;
- мужчин в возрасте 18-60 лет, снятых с воинского учета, но признанных годными и ограниченно годными по решению ВВК.
По контракту могут служить мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта. Те, кто имеет инвалидность, имеют право проходить службу по месту жительства.
Скорее всего, в следующем году правила призыва останутся такими же, а благодаря использованию навыков рекрутеров, станут более гибкими.
Мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе и при условии, что им не больше 60 лет. Как будет проходить мобилизация женщин в Украине в 2024 году, пока неизвестно.
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По материалам УНИАН, фото 24 канала