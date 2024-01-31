Новые правила мобилизации: самое главное из проекта закона

В Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента 30 января.
У проекта новый регистрационный номер № 10449. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.
Предыдущий “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” был зарегистрирован под номером №10378. «Одесская жизнь» рассказывала об основных нормах законопроекта.
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Основные нормы нового законопроекта:
- снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;
- демобилизация после 36 месяцев непрерывной службы, но окончательные сроки устанавливает Ставка Верховного главнокомандующего;
- освобожденные из плена военнослужащие могут продолжить службу только по своему желанию и имеют право на 90-дневный отпуск;
- люди с инвалидностью всех групп получают право на освобождение от воинской службы после проведения проверки;
- ограниченно годные проходят проверку в течение 9 месяцев, чтобы получить вывод годен или нет;
- солдаты срочной службы получают право на мобилизацию через 210 дней после вступления в силу закона и отсрочку от мобилизации на шесть месяцев;
- осужденные на условный срок граждане имеют право на мобилизацию по желанию;
- все граждане от 18 до 60 лет должны будут носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полиции или Госпогранслужбы;
- зарплата военных — минимум 20 тысяч гривен это без учета дополнительного вознаграждения, размер бонусов на период военного положения будет — от 30 до 100 тысяч гривен;
- отмена права на отсрочку для сотрудников государственных органов, бронь — половина всех военнообязанных, работающих в определенной структуре;
- отмена срочной службы, вместо нее — базовая военная подготовка для граждан 18-24 лет, длительностью около пяти месяцев;
- с 2025 года в вузах всех форм собственности будет внедрена обязательная военная подготовка длительность до трех месяцев;
- уклонистов предлагают наказывать блокированием банковских счетов, запретом на выезд за границу и вождением транспортных средств.
- обновление личных данных военнообязанного можно будет проводить в режиме онлайн в электронном кабинете без посещения ТЦК.
Одна из главных новаций обновленного законопроекта — наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:
- арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;
- ограничение выезда за рубеж;
- ограничение права на вождение машины.
Подробнее об основных положениях законопроекта можно почитать в инфографике Министерства обороны: