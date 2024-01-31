Новости Одессы и Одесской области

Новые правила мобилизации: самое главное из проекта закона

Новые правила мобилизации: самое главное из проекта закона

В Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента 30 января.

У проекта новый регистрационный номер № 10449. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.

Предыдущий “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” был зарегистрирован под номером №10378. «Одесская жизнь» рассказывала об основных нормах законопроекта.

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Основные нормы нового законопроекта:

  • снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • демобилизация после 36 месяцев непрерывной службы, но окончательные сроки устанавливает Ставка Верховного главнокомандующего;
  • освобожденные из плена военнослужащие могут продолжить службу только по своему желанию и имеют право на 90-дневный отпуск;
  • люди с инвалидностью всех групп получают право на освобождение от воинской службы после проведения проверки;
  • ограниченно годные проходят проверку в течение 9 месяцев, чтобы получить вывод годен или нет;
  • солдаты срочной службы получают право на мобилизацию через 210 дней после вступления в силу закона и отсрочку от мобилизации на шесть месяцев;
  • осужденные на условный срок граждане имеют право на мобилизацию по желанию;
  • все граждане от 18 до 60 лет должны будут носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полиции или Госпогранслужбы;
  • зарплата военных — минимум 20 тысяч гривен это без учета дополнительного вознаграждения, размер бонусов на период военного положения будет — от 30 до 100 тысяч гривен;
  • отмена права на отсрочку для сотрудников государственных органов, бронь — половина всех военнообязанных, работающих в определенной структуре;
  • отмена срочной службы, вместо нее — базовая военная подготовка для граждан 18-24 лет, длительностью около пяти месяцев;
  • с 2025 года в вузах всех форм собственности будет внедрена обязательная военная подготовка длительность до трех месяцев;
  • уклонистов предлагают наказывать блокированием банковских счетов, запретом на выезд за границу и вождением транспортных средств.
  • обновление личных данных военнообязанного можно будет проводить в режиме онлайн в электронном кабинете без посещения ТЦК.

Одна из главных новаций обновленного законопроекта — наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

  • арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;
  • ограничение выезда за рубеж;
  • ограничение права на вождение машины.

Подробнее об основных положениях законопроекта можно почитать в инфографике Министерства обороны:

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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