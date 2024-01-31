Что является уважительной причиной, чтобы не явиться в ТЦК по повестке

Напомним, текст законопроекта появился на сайте парламента 30 января 2024 года.

Как представлено в проекте закона о мобилизации, военнообязанные мужчины смогут не явиться в ТЦК, получив повестку. Но для этого должны быть уважительные причины.

В Кабмине определили 4 веские причины, которые позволяют законно не явиться в ТЦК в тот срок, который указан в повестке:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки следует уведомить в течение 3 дней с конечной даты, указанной в повестке.

Если врученную повестку гражданин проигнорирует, то авторами законопроекта предусмотрены и определенные наказания. Например, ТЦК и СП могут обратиться в суд, чтобы наложить ограничения: арест банковских счетов и ценностей, хранящихся в банках, ограничение прав на вождение машины. Иск возможен уже через 10 дней с конечной даты, указанной в повестке.

Порядок вручение повесток согласно новому законопроекту также будет изменен. ТЦК и СП смогут использовать электронные кабинеты призывников, военнообязанных и резервистов. Именно туда могут приходить украинцам документы с просьбой посетить заведение. Днем вручения повестки будет считаться тот день, когда ТЦК получат уведомление, что повестка доставлена ​​в электронный кабинет призывника.