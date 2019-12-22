Правила безопасности: как пользоваться газовыми приборами

При пользовании газовыми приборами необходимо неукоснительно соблюдать элементарные правила безопасности. Ведь пренебрегая ими, можно поплатиться не только имуществом и здоровьем, но и жизнью. О чем надо знать?

Помещения, в которых работают газовые приборы, должны хорошо проветриваться. Во время работы газового оборудования форточки или фрамуги должны быть открыты. Двери в помещение, где установлены газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход, должны иметь в нижней части щель или круглые отверстия. Это обеспечит постоянный приток свежего воздуха и полное сгорание газа. Если не обеспечить приток воздуха в полном объеме, то в процессе горения будет выделяться угарный газ (окись углерода СО) – чрезвычайно ядовитое вещество, которое может привести к летальному исходу.

Проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед включением газовых приборов, а также на протяжении их работы. Для этого поднесите к вентиляционной решетке полоску тонкой бумаги. Если бумага притянется к ней – тяга есть, если нет – тяги нет.

ВАЖНО: пользоваться открытым огнем (зажженная спичка, зажигалка, свечка или сигарета) для проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, категорически запрещено, ведь в них могут накапливаться легковоспламеняющиеся вещества.

Фото: politeka.net

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