Что делать, если утеряны документы о зарплате

Основными показателями, от которых зависит размер пенсии, являются стаж и заработная плата. Сведения о стаже и зарплате начиная с 1 июля 2000 года содержатся в системе персонифицированного учета. Стаж до 1 июля 2000 года при необходимости подтверждается записями в трудовой книжке. А что делать, если сведения о зарплате за этот период не сохранились?

Когда стажа не хватает

Согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами – или в случае если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев – для расчета пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года, причем независимо от перерывов.

Но предоставить документы о зарплате до 1 июля 2000-го не всегда возможно по причине ликвидации предприятия или утраты архива. Тогда применяется Порядок определения заработной платы (дохода) для назначения пенсии в случае потери документов о начислении и выплате. Этот Порядок утвержден Постановлением Кабинета Министров №919 от 5 июля 2006 года* (с изменениями от 12.03.2012 г.).

Вышеназванный Порядок применяется в случаях, если совпадают три следующих условия:

стаж застрахованного лица с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев;

невозможно подтвердить зарплату за любые другие 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года;

документы о начислении зарплаты за работу до 2000 года утеряны в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или по другим не зависящим от работника обстоятельствам.

Где взять необходимую справку?

В зависимости от ситуации данные о заработке могут быть восстановлены следующими способами.

При наличии предприятия или правопреемника предприятия, на котором работал человек, заработок определяется исходя из размера средней заработной платы по соответствующей профессии (должности) на указанном предприятии. Учитывается ежемесячная средняя зарплата за период, за который утеряны документы о начислении и выплате заработной платы (дохода).

Если на предприятии или у его правопреемника нет соответствующей профессии (должности), заработок определяется исходя из размера средней зарплаты по аналогичной профессии (должности) на указанном предприятии или у его правопреемника. Учитывается ежемесячная средняя зарплата за период, за который утеряны документы.

При полной потере первичных документов о начислении и выплате предприятиями заработной платы (дохода) за соответствующий период заработок определяется по соответствующей профессии (должности) на указанном предприятии за календарный год, предшествующий году, в котором назначается пенсия.

Справку о заработке в этих случаях предоставляет предприятие или правопреемник предприятия, где работает (работал) человек.

Если предприятие ликвидировано, а документы в архивные учреждения не переданы, заработная плата для назначения пенсии определяется исходя из предусмотренной соответствующим отраслевым соглашением минимальной тарифной ставки (должностного оклада) для соответствующей или аналогичной профессии (должности), за календарный год, предшествующий году, в котором назначается пенсия. Такие справки выдают управления труда и социальной защиты населения.

Бывшим работникам ликвидированных банков справки о заработной плате за соответствующий период выдаются Национальным банком Украины (НБУ).

ВАЖНО! Отсутствие на предприятии или у его правопреемника документов о начислении и выплате заработной платы (дохода), а также время и причины, которые привели к потере таких документов, подтверждаются справкой работодателя, правопреемника или соответствующего архивного учреждения, а для работников ликвидированных банков – справкой НБУ.

Полезно знать

По желанию человека, которому назначается пенсия, коэффициент заработной платы (дохода) за каждый месяц, за который утеряны первичные документы о начислении и выплате зарплаты (дохода), может определяться исходя из минимальной заработной платы за соответствующий период.

Подготовила Мария Васильева

Фото: my.ua

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