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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Зал славы: Антон Гаевский – одесский фармацевт-гений

Одесский Зал славы: Антон Гаевский – одесский фармацевт-гений

Мы продолжаем публиковать материалы из серии Одесский Зал Славы и знакомить вас с нашими знаменитыми земляками.

Антон Гаевский

В 1878 году Антон Гаевский основал небольшой аптекарский магазин в доме по улице Тираспольской. А в начале 1880-х годов он уже был членом Одесской врачебной управы с совещательным голосом.

С конца XIX столетия аптека Антона Гаевского в доме Руссова стала фармацевтической фабрикой и аптекарским магазином, практически не знавшим себе равных в своей отрасли в масштабах не только города, но и региона.

Аптека Гаевского

У Гаевского имелась полноценная химическая лаборатория, в которой велись научно-исследовательские работы.  Он изобретал медицинские препараты, в том числе для хозяйственного и косметического назначения: дезодоранты, мыло, дезинфицирующие средства и многое другое.

По материалам проекта Всемирного клуба одесситов «Они оставили след в истории Одессы»

Фото: odessa-memory.info

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