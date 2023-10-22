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Правда про мобилизацию и что делать, чтобы украинцы не уклонялись от службы

Правда про мобилизацию и что делать, чтобы украинцы не уклонялись от службы

Академик Владимир Горбулин (бывший секретарь СНБО Украины) и аналитик Валентин Бадрак в совместной статье жестко раскритиковали власти за мобилизационную политику и рассказали, что надо сделать, чтобы украинцы не избегали мобилизации.

Украинцы утратили мотивацию идти в ВСУ из-за несправедливости

В своей совместной статье для информационного агентства “Укринформ”, академик Владимир Горбулин и политический аналитик Валентин Бадрак не побоялись назвать основные причины, по которым украинцы больше не стремятся в Вооруженные силы Украины, хотя полномасштабное российское продолжение продолжается.

Одна из главных причин этого, по их мнению — неравенство. В Украине есть категория людей, которая сознательно избегает службы. И это не пресловутые “депутаты” и чиновники, которых критики мобилизации неустанно посылают на фронт, а скорее их бесчисленные родственники и просто обеспеченные украинцы.

Эксперты отмечают, что никакой мотивации к службе не будет, если те жители страны, у кого есть деньги, просто покупают себе справки о непригодности к военной службе, а интернете не скрываясь предлагают многочисленные способы избежать мобилизации: от справки от врача, до выезда за границу в качестве волонтера или опекуна инвалида. 

Комментируя заявления представителя Минобороны Наталии Калмыковой о том, с ближайшее время ВСУ решат вопрос с сотнями тысячами уклонистов, авторы статьи пишут:

— … вряд ли будет эффективным (такое решение — ред.) без радикальных мер, таких как равенство обязанностей всех граждан с четким, прозрачным определением границ, условий и ответственности. Это должно относиться и к состоятельным гражданам, и к бывшим депутатам и чиновникам, и особенно к их родственникам.

Как привлечь людей в ВСУ

Владимир Горбулин и Валентин Бадрак не просто критикуют нынешнюю ситуацию с мобилизацией, но и предлагают конкретные шаги, чтобы преодолеть кризис и повысить мотивацию украинцев присоединиться к Силам обороны:

  • Для украинцев, имеющих отношение к власти, служба в армии, участие в защите государства, должно стать обязательным условием не только для назначения на должность, но и для ее сохранения. 
  • С другой стороны простых граждан, по мнению экспертов, стоит мотивировать четкими социальными гарантиями и материальным вознаграждением, которое будет выплачиваться не только во время военных действий, но и ветеранам, после их окончания. 

В тоже время надо обязательно и сурово наказывать всех, кто помогает уклоняться от мобилизации, а также независимый надзор за Территориальными центрами комплектования, который будут проводить независимые инспекторы, не подчиненные армейскому руководству. 

— Еще один неопределенный момент – права и полномочия мобилизованных. К тому же требуется также и независимый надзор – в частности, законодательное назначение независимых инспекторов и главного военного инспектора, который не будет подчинен министру обороны или главнокомандующему ВСУ, — написали Горбулин и Бадрак.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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