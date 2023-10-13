Конфликт в военкомате: на что пожаловалась одесситка? (видео)

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 30-летняя заявительница со своей 22-летней сестрой зашли на территорию военного объекта с претензией относительно якобы незаконного содержания там их отца.

Видео конфликта распространили одесские телеграмм-каналы.

По словам женщины, отец прошел медицинское освидетельствование только через час, после которого получил вывод, что он годен к военной службе. Хотя всего месяц назад ему сделали операцию. Поэтому она с сестрой решили разобраться, насколько законно его там содержат.

В ходе опроса сотрудников военкомата, полицейские узнали, что женщина агрессивно вела себя, нецензурно высказывалась в адрес сотрудников, а затем схватила стул и бросила в одного из них.

По просьбе покинуть помещение, ее младшая сестра вышла, а она не реагировала. Поэтому женщину сопровождали за пределы заведения. Как утверждают сотрудники ТЦК и СП, меры физического воздействия в отношении нее не применялись.

В целях объективной проверки информации, сведения были зарегистрированы. В настоящее время идет рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение, —

сообщили в полиции.

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