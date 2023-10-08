Мобилизация мужчин от 60 до 70 лет: будут ли призывать пенсионеров

Появились сообщения, что в Украине будут забирать на службу в Вооруженные силы мужчин, которым уже исполнилось 60 лет. Так ли это на самом деле, читайте в публикации “Одесской жизни”.

Будут ли повестки для мобилизации украинцам, кому больше 60

Основанием для слухов о мобилизации пенсионеров стало появление в широком доступе нового законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде. Его номер №10084 и там сказано о внесении изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”. Авторы предлагают повысить возраст, позволяющий служить в ВСУ, с 60 до 70 лет.

Речь идет не о призыве людей и не о вручении повесток. Те, кому от 60 до 70 — НЕ станут военнообязанными. Им не будут вручать повестки. Новый закон только дает возможность служить людям этой возрастной категории и добровольно продлевать службу тем, кто достиг возраста в 60 лет. Но и это только при условии, если позволяет здоровье.

Слухи, что Украина будет мобилизовать пенсионеров — это фейк

Панику стали “разгонять” пророссийские соцсети и паблики, искажая смысл законопроекта. Это дало повод уже собственно российским пропагандистским медиа распространить фейк, что из-за больших потерь на фронте Украина будет мобилизовать пенсионеров.

Поэтому мы призываем доверять только информации из официальных источников, так соцсети, месседжеры, такие как “Вотс ап” и “Вайбер”, анонимные телеграм каналы часто распространяют неправдивую информацию. Ведь война продолжается, в том числе и информационная.

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