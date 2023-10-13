Труханов уволил своего зама, которого мобилизовали

Информация о том, что Олег Брындак теперь служит в Вооруженных силах Украины ранее появилась в СМИ. Теперь ее подтвердили в мэрии.

«Уволить Бриндака Олега Борисовича, исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы по деятельности исполнительных органов совета – управляющего делами Исполнительного комитета Одесского городского совета, в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, с сохранением места работы и должности, с 06 октября 2023 года сроком до дня фактического увольнения с военной службы», – говорится в распоряжении Одесского городского головы.

По регламенту, его полномочия передаются вице-мэру Светлане Бедреге или первому заместителю городского головы Сергею Тетюхину.

Напомним, в октябре Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.

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