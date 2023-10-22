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Правда про мобілізацію та що робити, щоб українці не ухилялися від служби

Правда про мобілізацію та що робити, щоб українці не ухилялися від служби

Академік Володимир Горбулін (колишній секретар РНБО України) та аналітик Валентин Бадрак у спільній статті жорстко розкритикувала владу за мобілізаційну політику та розповіла, що треба зробити, щоб українці не уникали мобілізації.

Українці втратили мотивацію йти до ЗСУ через несправедливість

У своїй спільній статті для інформаційного агентства “Укрінформ”, академік Володимир Горбулін та політичний аналітик Валентин Бадрак не побоялися назвати основні причини, через які українці більше не прагнуть служити у Збройних силах України, хоча повномасштабне російське продовження триває.

Одна з головних причин цього, на їхню думку – нерівність. В Україні є категорія людей, яка свідомо уникає служби. І це не горезвісні “депутати” та чиновники, яких критики мобілізації невпинно посилають на фронт, а скоріше їхні незлічені родичі та просто забезпечені українці.

Експерти відзначають, що ніякої мотивації до служби не буде, якщо ті жителі країни, у кого є гроші, просто купують собі довідки про непридатність до військової служби, а в інтернеті не ховаючись пропонують численні способи уникнути мобілізації: від медичних документів, до виїзду за кордон як волонтер або опікун інваліда.

Коментуючи заяви представника Міноборони Наталії Калмикової про те, що найближчим часом ЗСУ вирішать питання з сотнями тисячами ухилянтів, автори статті пишуть:

– … навряд чи буде ефективним (таке рішення – ред.) без радикальних заходів, таких як рівність обов’язків усіх громадян з чітким, прозорим визначенням меж, умов та відповідальності. Це має стосуватися і заможних громадян, і колишніх депутатів та чиновників, і, особливо, їхніх родичів.

Як залучити людей до ЗСУ

Володимир Горбулін та Валентин Бадрак не просто критикують нинішню ситуацію з мобілізацією, а й пропонують конкретні кроки, щоб подолати кризу та підвищити мотивацію українців приєднуватися до Сил оборони:

  • Для громадян, які мають відношення до влади, служба в армії, участь у захисті держави, має стати обов’язковою умовою не лише для призначення на посаду, а й для її збереження.
  • З іншого боку простих громадян, на думку експертів, варто мотивувати чіткими соціальними гарантіями та матеріальною винагородою, яка виплачуватиметься не тільки під час військових дій, а й ветеранам після їх закінчення.

У той же час треба обов’язково і суворо карати всіх, хто допомагає ухилятися від мобілізації, а також запровадити незалежний нагляд за Територіальними центрами комплектування, який проводитимуть незалежні інспектори, не підпорядковані армійському керівництву.

– Ще один невизначений момент – права та повноваження мобілізованих. До того ж потрібний також і незалежний нагляд – зокрема, законодавче призначення незалежних інспекторів та головного військового інспектора, який не буде підпорядкований міністру оборони чи головнокомандувачу ЗСУ, – написали Горбулін та Бадрак.

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