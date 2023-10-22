Правда про мобілізацію та що робити, щоб українці не ухилялися від служби

Українці втратили мотивацію йти до ЗСУ через несправедливість

У своїй спільній статті для інформаційного агентства “Укрінформ”, академік Володимир Горбулін та політичний аналітик Валентин Бадрак не побоялися назвати основні причини, через які українці більше не прагнуть служити у Збройних силах України, хоча повномасштабне російське продовження триває.

Одна з головних причин цього, на їхню думку – нерівність. В Україні є категорія людей, яка свідомо уникає служби. І це не горезвісні “депутати” та чиновники, яких критики мобілізації невпинно посилають на фронт, а скоріше їхні незлічені родичі та просто забезпечені українці.

Експерти відзначають, що ніякої мотивації до служби не буде, якщо ті жителі країни, у кого є гроші, просто купують собі довідки про непридатність до військової служби, а в інтернеті не ховаючись пропонують численні способи уникнути мобілізації: від медичних документів, до виїзду за кордон як волонтер або опікун інваліда.

Коментуючи заяви представника Міноборони Наталії Калмикової про те, що найближчим часом ЗСУ вирішать питання з сотнями тисячами ухилянтів, автори статті пишуть:

– … навряд чи буде ефективним (таке рішення – ред.) без радикальних заходів, таких як рівність обов’язків усіх громадян з чітким, прозорим визначенням меж, умов та відповідальності. Це має стосуватися і заможних громадян, і колишніх депутатів та чиновників, і, особливо, їхніх родичів.

Як залучити людей до ЗСУ

Володимир Горбулін та Валентин Бадрак не просто критикують нинішню ситуацію з мобілізацією, а й пропонують конкретні кроки, щоб подолати кризу та підвищити мотивацію українців приєднуватися до Сил оборони:

Для громадян, які мають відношення до влади, служба в армії , участь у захисті держави, має стати обов’язковою умовою не лише для призначення на посаду, а й для її збереження.

З іншого боку простих громадян, на думку експертів, варто мотивувати чіткими соціальними гарантіями та матеріальною винагородою, яка виплачуватиметься не тільки під час військових дій, а й ветеранам після їх закінчення.

У той же час треба обов’язково і суворо карати всіх, хто допомагає ухилятися від мобілізації, а також запровадити незалежний нагляд за Територіальними центрами комплектування, який проводитимуть незалежні інспектори, не підпорядковані армійському керівництву.

– Ще один невизначений момент – права та повноваження мобілізованих. До того ж потрібний також і незалежний нагляд – зокрема, законодавче призначення незалежних інспекторів та головного військового інспектора, який не буде підпорядкований міністру оборони чи головнокомандувачу ЗСУ, – написали Горбулін та Бадрак.

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