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Одесская область: на молдавской границе поймали 17 «уклонистов» (видео)

Одесская область: на молдавской границе поймали 17 «уклонистов» (видео)

В Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали 17 «путешественников» – мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно попасть за границу «в поисках новых перспектив».

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины

«Уклонистами» оказались жители Ровенской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областей. Чтобы пересечь границу они связывались через Телеграм-канал с организаторами, которые при помощи смс сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. Цена вопроса составляла по 1800 долларов с каждого беглеца.

Особенность поездки заключалась в том, что «путешественники» должны были доехать до одной из железнодорожных станций в Одесской области и пешком пройти более 20 километров до границы. Опасность выбранного маршрута путники не осознавали. Участок госграницы, который они надеялись «штурмовать», находится в так называемом приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, и поэтому пограничники в ночное время суток могли воспринять такую группу лиц за диверсионно-разведывательную группу врага.

На всех задержанных составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». В дальнейшем их направят в военкоматы.

Напомним, ранее на паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники с собакой обнаружили почти 17 тысяч пачек безакцизных сигарет, спрятанных в рейсовом автобусе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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