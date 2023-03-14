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Как аграрии Одесщины помогают защитникам Украины

Как аграрии Одесщины помогают защитникам Украины

С первых дней полномасштабной войны в режиме 24/7 работает Гуманитарный штаб Ассоциации аграриев и промышленников севера Одесщины (руководитель Ассоциации — Наталья Пилюк), возглавляемый настоящим патриотом края, депутатом Подольского районного совета, сельхозпроизводителем Сергеем Паровиком.

Самыми активными представителями волонтерского движения являются земледельцы Анатолий Артеменко, Александр Бондаренко, Виктор Мазуренко, Григорий Тулба, Андрей Терновый, Виктор Ляховецкий, Сергей Король.

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Как и в 2014 году, ими продолжается масштабная работа, направленная на поддержку ВСУ, а также добровольческих батальонов, территориальной обороны и пострадавших от войны мирных жителей. Фонд помощи ассоциации регулярно пополняется за счет добровольных взносов руководителей фермерских хозяйств.

На сегодня общая сумма волонтерской помощи уже составила более 20 миллионов гривен!

Чем помогают аграрии Одесщины

Это средства на приобретение автотранспорта, средств защиты, коммуникационной связи ВСУ и другим боевым подразделениям; помощь общинам в оборудовании и обеспечении территориальной обороны (провизия, горючее, средства гигиены, обустройство блокпостов); заведениям медицины (закупка лекарств, средств первичной помощи, горючее) и т.д.

Также земледельцы доставили жителям деоккупированных и разрушенных городов Киевщины и Николаевщины сотни тонн продовольственной пшеницы 2-3-го класса. Со зерном закупались, производились и отправлялись еще и крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, бутилированная вода, овощи.

Недавно волонтеры-патриоты передали на фронт землякам-защитникам дрон DJI Mavic-3 стоимостью около трех тысяч евро. Беспилотник быстрый, легкий и оснащен современной и надежной оптикой, не боится кацапских «глушилок».

Ассоциация выделяет средства на лечение раненых и на погребение погибших воинов-земляков.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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