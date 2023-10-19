Беда у аграриев: много земель становится непригодными для посевной

Если дождя не будет еще неделя

Это настоящая беда для фермеров, потому что бездождие испортило земледельцам посевную. На севере Одесщины из-за засухи высеянный озимый рапс выжил только на незначительных площадях, а лестница слабая и сжиженная. Не в лучшем состоянии и озимая пшеница. Сев ячменя отсрочен.

Из-за засухи в Украине 50-60% земель пока непригодны для высева озимых.

Аграрии сеют рапс из-за экономической выгоды. Он дает деньги на развитие хозяйства, уплаты налогов и расчетов с владельцами паев. Но рапс привередлив и любит влагу.

Большинство земледельцев пошли на риск, высеяв семена в сухую землю.

Так, в хозяйстве «Элит» (руководитель Григорий Тулба) Любашевской общины под эту культуру отвели 200 гектаров пашни. Заблаговременно подготовили почву, высеяли семена с минудобрениями, но в настоящее время неплохая всхода наблюдается лишь на 60 гектарах.

В хозяйстве жалуются: если дождь не выпадет еще какую-нибудь неделю-две, придет крах и этому полю.

Не лучше ситуация и на других фермерских полях.

Дилемма: сеять или нет?

В течение августа-сентября накопление запасов влаги в почве так и не произошло. Поэтому массовый сев, в частности озимого ячменя, из-за нулевого запаса влаги нецелесообразен. При этом оптимальные климатические сроки сева озимых в Украине истекли в конце сентября, на юге — 1-5 октября.

По прогнозам экспертов, для 50 процентов малых и средних агропроизводителей 2024 год сельскохозяйственный год станет последним.

— Хлеборобы находятся в форс-мажорной ситуации в результате наибольших рисков: неликвидность выращенного, низкие цены и логистика, — отметил опытный аграрий с Любашевщины Сергей Паровик. — В таких сложных условиях нужно менять привычные бизнес-процессы и внедрять систему орошения. Небольшие наработки у нас уже есть.

Почему орошение становится вопросом национальной безопасности?

На севере области активно занимаются орошением в хозяйстве «Гранат», где руководителем Анатолий Артеменко.

— У нас нет старых оросительных систем, так что строим за собственные средства, — рассказал аграрий. — Учитывая все факторы, нынешняя посевная не принесет прибыли фермерам. Но мы должны работать, чтобы поддерживать экономику, пайщиков, а главное — приближать Победу.