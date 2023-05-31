Большая помощь автомобилями от аграриев Одесщины и встреча с Залужным: как все происходило

На центральной площади города Подольск выстроились 20 автомобилей разных марок, а также там разместили радиостанции, радиоприемники, тепловизоры и другие военные принадлежности. Все это собрали для передачи военным подразделениям территориальные общины, аграрии, предприниматели и небезразличные граждане.

Морским пехотинцам было передано 20 пикапов от «Всеукраинского аграрного совета», тепловизор — от руководителя предприятия «Агросервис» Вадима Голуба, баги — от директора агрофирмы «Кодыма» Николая Сорочана, радио устройства, радиостанции, рации, запчасти — от Максима Паровина.

Военнослужащие 11-й бригады Национальной гвардии Украины имени Михаила Грушевского получили автомобиль баги от коллектива Подольской районной военной администрации и заместителя директора предприятия «ПРОГРЕССАГРО» Юлии Лазаренко. Александра Албанска от торгового дома «Империя Холода» передала военным автомобиль «Honda SRV».

С молитвенным словом обратился к собравшимся настоятель прихода «Всех Святых земли украинской» Православной Церкви Украины Подольского района военный капеллан протоиерей Михаил Базилько.

Торжества по случаю передачи нашим защитникам большой партии техники прошли при участии начальника Подольской районной военной администрации Михаила Лазаренко, командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, руководства общественного союза «Всеукраинский аграрный совет», голов территориальных громад, аграриев, предпринимателей, старост, представителей организаций и общественности Подольска.

Военнослужащие благодарили за весомую поддержку фронта. А в ответ звучала искренняя благодарность за защиту свободы и независимости Украины.

Как проходила встреча с Залужным

А затем в актовом зале Куяльницкого сельского совета состоялась онлайн-встреча с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Главнокомандующий искренне поблагодарил аграриев за поддержку Вооруженных сил Украины, потому что все вместе мы эффективно и оперативно помогаем нашей армии.

С конца марта участники Всеукраинского аграрного совета передали для обеспечения армейских корпусов 311 единиц техники, среди которых пикапы, внедорожники, грузовые фургоны, микроавтобусы и автобусы, тягачи и другая техника, помогающая нашим военным в ожесточенных боях, и главное – спасает им жизнь.

В ходе совещания заместитель командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирал Игорь Ступницкий вручил награды и благодарности Михаилу Лазаренко и предпринимателям района.

Финалом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительной организацией «Благотворительный фонд «Сохрани Украину» и Подольской районной госадминистрацией. Документ подписали Андрей Дикарь и Михаил Лазаренко. Такое соглашение впервые зафиксировано в Украине.

Читайте также: