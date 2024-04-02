Третья весна в условиях войны: что предлагают аграрии на севере Одесской области

Правда, из-за осложненной логистики экспорта зерновых и недостатка финансов под урожай в 2024 году озимых посеяно несколько меньше, чем в прошлом году.

Что выращивают украинские фермеры?

Большинство фермеров во время войны переориентируется на выращивание масличных: рапса, льна, сои, подсолнечника. В Минагрополитики отмечают, что аграрии также сеют нут, горчицу и чечевицу или занимаются овощеводством и ягодоводством. Более того, государство начало выделять гранты для выращивания ягод, овощей и фруктов и поддерживает перерабатывающую отрасль.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство реализует комплекс мер для формирования благоприятной инвестиционной среды. Так, UkraineInvest уже осуществляет сопровождение инвестиционных проектов на общую сумму 1,36 миллиарда евро. Ожидается, что их будет гораздо больше. Одна из приоритетных отраслей — аграрный сектор, в частности, аграрная переработка.

Куда в первую очередь нужно инвестировать?

Аграрии поделились своим видением относительно будущих инвестиций в аграрную промышленность.

Председатель хозяйства «Гранат», депутат Зеленогорского совета Анатолий Артеменко

— Аграрии не прекращают растить хлеб, ведь агропромышленный сектор является локомотивом поддержки ВСУ и экспорта отечественной продукции. Но на фоне бойкота европейскими производителями нашего зерна, наверное, следует восстановить переработку сельхозпродукции, направить инвестиции прежде всего в производство муки, круп, подсолнечного масла.

Логично было бы на территории уже уничтоженного Заплазского сахарного завода в поселке Зеленогорское при содействии иностранных инвесторов запустить производство этанола.

Читайте также: Аграрии Ренийской ОТГ рискуют получить убытки: основные причины

Не меньше нуждается в инвестициях система орошения.

Приятно, что «Одесская жизнь» освещает проблемы аграриев Одесской области.

Частная предпринимательница из села Ясеновое Второе Елена Дроздовская

— Несколько лет назад я занялась козоводством. Сначала держала несколько породистых коз в подсобном хозяйстве. Когда узнала, что государство финансово поддерживает инициативных людей, решила создать фермерское хозяйство. Работа очень тяжелая, поэтому уже думаю сменить коз на коров, что значительно удешевит производство молока.

А по поводу инвестиций, то их нужно вкладывать в ягодоводство, которое сегодня остается одним из самых перспективных направлений. Первенство по рентабельности занимают черная смородина и черника щитковая. Достаточно выгодной остается малина, которая плодоносит с июня по октябрь и пользуется высоким спросом на рынке.

Читайте также: «Зерновой Голодомор»: какова реальная ситуация с продовольственной безопасностью Украины

Удивительно популярна у нас клубника, которую выращивают целые семьи, взяв в аренду немало соседских огородов. Помню, еще при существовании Любашевского района изыскивались инвестиции для расширения плантаций ягодных культур и строительства предприятий для их хранения и переработки. Ведь ягодоводство — это новые рабочие места и наполнение бюджета.

Председатель Зеленогорской громады Владимир Калкатин

— Инвестиции следует направлять в молочное скотоводство и перерабатывающую промышленность. Например, более 20 крестьянских семей нашей громады при поддержке канадско-украинской программы «Мы процветаем!» получили от канадских спонсоров оборудование, консультации по содержанию скота. Со своей стороны, депутатский корпус утвердил программу поддержки сельских животноводов в сумме 300 тысяч гривен. Также разработаны другие проекты для увеличения дойного стада.

Представитель Ассоциации фермеров Подольского района, председатель фермерского хозяйства «Росток» Михаил Рубля из Любашевки

— По моему мнению, сельхозпроизводителям стоит вернуться к развитию мясо-молочной отрасли. Именно в эту сферу следует направлять инвестиции, что позволит нарастить производство молока и мяса, а главное — обеспечить людей работой.

Ранее Любашевщина была в лидерах по развитию животноводства и птицеводства в Одесской области. Работали мощные животноводческие комплексы в Троицком, Маловасильевке, Любашевке и других селах. Сейчас о животноводстве напоминают только развалившиеся молочно-товарные фермы и свинарники.

Директор ООО «Кипер-Агро» Светлана Гонта

— Инвестиции в первую очередь нужно направлять в перерабатывающую отрасль. Например, наш комбикормовый завод, открытый несколько лет назад, — первая ласточка в сфере перерабатывающей промышленности на территории Любашевской громады.

Мы производим комбикорм класса «премиум» для животных и птицы под брендовой маркой «Кормуша». Кроме этого, заложили яблоневый сад, малинник на тысячу кустов и имеем небольшой птичник.

Есть замысел установить линию по производству круп. Если дело наладится, дойдет очередь до переработки других сельхозкультур, что позволит создать новые рабочие места, обеспечив сельских жителей достойной заработной платой. Правда, без отечественных или иностранных инвестиций не обойтись, потому что ежегодно растут затраты на производстве подсолнечника и зерновых.

Читайте также: Как выживают фермеры во время войны: история двух семей из Полтавы и Одессы