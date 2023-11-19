Кризис у аграриев: как фермеры на севере Одесщины приспосабливаются к новым реалиям войны

Земельная реформа: второй этап

С искренней верой в победу земледельцы завершили посевную озимых. Правда, некоторые фермеры уменьшили площади под зерновые с перспективой засеять их весной рентабельными культурами, на которые цены значительно выше, чем на пшеницу. Говорят, что предпочтение будут отдавать подсолнечнику и сое.

По мнению специалистов, в 2024 году отечественные аграрии намерены засеять соей не менее полутора миллионов гектаров.

Новым вызовом для агросектора станет второй этап земельной реформы, который начнется с 1 января 2024 года. Ведь максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до 10000 гектаров.

— У кого есть средства на приобретение сельскохозяйственных земель? Фермеры — ведущие волонтеры страны, которые помогают сельским общинам и ВСУ, не смогут ее приобрести. У них из-за убытков, полученных за время войны, средств нет, — отмечает глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун, — Весной они не смогут посеяться, и эта земля будет скуплена за копейки. Возникает вопрос: как земельный рынок будет функционировать дальше?

Хлеборобы поддерживают Вооруженные силы, закупая для защитников технику, снаряжение, продукты питания и тому подобное.

Аграрии просят Владимира Зеленского «защитить украинское село, отсрочив продажу земель сельхозназначения в сверхбольших объемах — по 10 тысяч гектаров — до победы и на два года после окончания военных действий».

От зерновых до экзотики: павловния, улитки и шалфей

Некоторые фермеры, кроме традиционного земледелия, начали заниматься несколько экзотическими для севера Одесской области видами сельскохозяйственной деятельности. Это является дополнительной возможностью удержаться на плаву.

Выращивание деревьев павловнии

На Любашевщине уже несколько лет выращивают павловнию и разводят улиток.

Плантации чудо-деревьев раскинулись над рекой Кодымой в пределах села Арчепитовка Любашевской громады и на территории Ясеновского старостата Зеленогорской громады. Предприниматель Александр Гонцов рассказал, что павловния — чемпион по росту: за 5 лет достигает 20-метровой высоты. Дерево оздоравливает и восстанавливает почву, очищает воздух, является хорошим медоносом.

Целлюлоза, полученная из павловнии, — это сырье для производства биоэтанола. Из 2 килограммов получается 1 литр дизельного топлива.

Древесина, листья, ветки, корни являются сырьем для легкой, пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Древесину используют в судо— и авиастроении, для изготовления досок для серфинга, лыж, сноубордов, паркета, мебели и тому подобное. Из остатков производят пеллеты.

Лиственная масса, не уступает люцерне питательным качеством, идет на откорм крупного рогатого скота.

Разведение улиток

Что касается улиточной фермы, то этим делом также занимается общество Александра Гонцова.

В мире ежегодно потребляют около 140 тысяч тонн съедобных улиток, и спрос на них растет. Это идеальный продукт для здорового питания: содержание белка выше, чем в курятине, на 30 процентов, отсутствуют жир и холестерин. Кстати, стоимость одного килограмма улиток составляет 2,5 евро, а 100 граммов икры — 3 тысячи гривен.

Высокая цена икры улиток оправдана, ведь процесс ее добычи трудоемкий. Одна улитка производит около 100 икринок в год, а это всего 4 грамма. Белая икра улитки выигрывает у рыбной икры по гастрономическим качествам из-за уникального белка и аминокислот, особенно муцина.

Выращивание лаванды и шалфея

Некоторые из фермеров занялись и прибыльным выращиванием лаванды и шалфея. В селе Солтановка Зеленогорской громады уже несколько лет работает эфиромасличный завод по переработке лаванды и шалфея. Сырье выращивается на 40 арендованных участках.

В прошлом году предприятие получило чистую прибыль в размере более 13 миллионов и уплатило в бюджеты более четырех миллионов гривен.