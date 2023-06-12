Как аграрии Любашевской громады помогают воинам на фронте

Весенние хлопоты и значительные финансовые расходы на посевную никак не отразились на щедрости волонтеров из ассоциации «Аграриев и промышленников севера Одесщины» с директором Наталией Пилюк, поддерживающими нашу армию.

В адрес меценатов приходят с фронта искренние слова благодарности от бойцов 28, 35, 79, 56, 36 бригад и других боевых подразделений за переданную технику, амуницию и продовольствие. На стенах офиса ассоциации рядом с сине-желтым флагом, подписанным благодарными земляками, висят почетные грамоты, благодарности и поздравительные письма от командования воинских частей и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

За весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и оказание благотворительной помощи ВСУ координатор волонтерского штаба аграрий Сергей Паровик и главный бухгалтер фермерского хозяйства «Елена и К» Наталья Гуславская награждены наградами президента «За оборону Украины». А один из самых щедрых членов Ассоциации – руководитель фермерского хозяйства «Шевченко» из Троицкого Любашевского общества Александр Бондаренко – удостоился благодарности от командования Военно-морских сил.

Необходимая на войне техника уже закуплена, отремонтирована и отправлена на сотни тысяч гривен. Из пожертвованных земледельцами средств более полумиллиона израсходовано только на ремонт автомобилей.

Любашевские авторемонтники даже выезжали на передовую, чтобы как можно быстрее наладить боевую технику, необходимую для выполнения боевых задач.

По словам еще одного волонтера из Любашевщины, члена правления Всеукраинского аграрного совета Анатолия Артеменко, сегодня тыл является надежной опорой нашей армии. Поэтому главная задача земледельцев – вырастить хороший урожай, чтобы значительную часть прибыли направить на нужды военных. Наряду с выращиванием хлебных и технических культур фермер с компаньонами заложили плантацию дерева-феникса павловнии, разводят и экспортируют в Европу улиток, занимаются рыбоводством и внедряют систему орошения.

— Крестьяне тоже могут сделать мини-ферму дома. Улитки крайне неприхотливы в уходе. И за сезон можно заработать не менее ста тысяч гривен, – поделился Анатолий Артеменко. — Мы обеспечиваем желающих небольшими моллюсками, а потом закупаем готовый товар.

Артеменко за свой счет обучает специалиста для своего хозяйства в Украинском аграрном лицее в Умани. Хлебороб также планирует открыть филиал этого заведения в одной из школ Зеленогорской общины, чтобы старшеклассники могли получать сельскохозяйственное образование непосредственно по месту жительства.

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